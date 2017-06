Der "Islamischer Staat" hat nach Angaben der irakischen Armee das symbolträchtige schiefe Minarett in der umkämpften Stadt Mossul gesprengt. In der dazugehörigen Al-Nuri-Moschee hatte IS-Anführer al-Bagdadi 2014 das "Kalifat" der Dschihadisten ausgerufen.

Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat das schiefe Minarett der umkämpften Stadt Mossul gesprengt. Die irakische Armee erklärte, auch die dazu gehörende Al-Nuri-Moschee liege in Trümmern. Das ist aus einem besonderen Grund bemerkenswert: In dem Gotteshaus hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 das "Kalifat" der Dschihadisten ausgerufen.

Ein Armeeführer teilte weiter mit, die irakischen Kräfte seien tief in die Altstadt der ehemaligen IS-Hochburg Mossul vorgerückt. Als sie an der Moschee ankamen, hätten sie die Zerstörung bemerkt. Der Armeevertreter sprach von einem "historischen Verbrechen". Die vollständige Rückeroberung der Stadt sei aber nicht mehr fern.

Letzte IS-Hochburg

Die irakischen Truppen hatten am Wochenende mit dem Sturm auf die Altstadt von Mossul begonnen. Der Stadtbezirk ist die letzte große Hochburg der Terrormiliz im Irak. Die Rückeroberung der dicht besiedelten Altstadt aus den Händen des IS gilt wegen der Enge des Viertels und der vielen dort festsitzenden Zivilisten als besonders schwierig. Die Einnahme der Altstadt ist aber entscheidend für die Regierungstruppen bei der Rückeroberung der gesamten Stadt.