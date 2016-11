Am Rande der Kämpfe um die IS-Hochburg Mossul haben irakische Truppen ein Massengrab entdeckt. In einer Landwirtschaftsschule fanden die Streitkräfte 100 Leichen. Ihr Zustand erschwere die Identifikation, teilte das Militär mit.

Das irakische Militär hat nach eigenen Angaben südlich der IS-Hochburg Mossul ein Massengrab entdeckt. Darin befänden sich rund 100 bis auf das Skelett verweste, enthauptete Leichen, teilte ein Sprecher des Gemeinsamen Militärkommandos mit.

Die sterblichen Überreste seien in der Nähe einer landwirtschaftlichen Hochschule in der Stadt Hammam al-Alil, rund 20 Kilometer von Mossul entfernt, gefunden worden. Der Zustand der Leichen erschwere es, festzustellen, ob es sich um Soldaten oder Zivilisten handele. Forensiker aus Bagdad untersuchen nach irakischen Angaben den Fundort.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat seit der Eroberung von Gebieten im Norden und im Zentrum des Irak 2014 mehrere Massaker verübt. Oft hielten die Extremisten dies mit Fotos und Videos fest, die sie als Propagandamaterial im Internet veröffentlichten.

Irak mit Bagdad, Al Kaim, Mossul und Tikrit.

Kämpfe um Mossul toben weiter

Am Samstag hatte das irakische Militär zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren Fuß auf östliche Gebiete innerhalb der Stadtgrenzen von Mossul setzen können. Im Süden konzentrieren sich die Kämpfe auf die Gegend um Hammam al-Alil. Die Einheiten werden durch Luftangriffe der US-geführten Koalition unterstützt. Die Extremisten des IS leisten mit Selbstmordanschlägen, Sprengfallen und Häuserkämpfen in engen Gassen Widerstand. Derzeit werden in der mehr als eine Million Einwohner zählenden Großstadt Mossul zwischen 3000 und 5000 IS-Kämpfer vermutet.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 07. November 2016 um 20:00 Uhr.