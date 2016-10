Der Nordirak bereitet sich wegen der Kämpfe um Mossul auf einen gewaltigen Ansturm von Flüchtlingen vor. Viele Menschen retten sich beispielsweise ins Lager Dibaga im Kurdengebiet. Aber die Kurden haben auch Sorgen um ihre Sicherheit.

Von Anne Allmeling, ARD-Studio Kairo

Dibaga, ein Flüchtlingslager etwa 40 Kilometer südlich der kurdischen Hauptstadt Erbil. Jeden Tag treffen hier Hunderte Flüchtlinge ein. Die Menschen stammen vor allem aus den Dörfern südlich von Mossul - aus den Gebieten also, in denen die irakische Armee gegen den IS kämpft.

Bereits jetzt platzt Dibaga aus allen Nähten. Seit sich die Streitkräfte von Süden aus Richtung Mossul vorkämpfen, ist die Zahl der Bewohner auf das Zehnfache gestiegen - auf mittlerweile 34.000. Viele Neuankömmlinge müssen erst einmal in der Moschee des riesigen Lagers schlafen, gemeinsam mit Dutzenden anderen, bevor ihnen ein Zelt zugewiesen wird.

Alexander Stenzel, ARD Kairo, zzt. Ebil, zu dem Angriff auf Mossul

Hauptsache ein Dach über dem Kopf

Mohammed erzählt, er sei schon vor drei Monaten angekommen. "Uns geht es hier gar nicht so schlecht", sagt er. "Aber meine Freunde übernachten seit zwei Monaten in der Moschee. Außerdem ist es ziemlich schwierig, die ganzen Papiere auszufüllen."

Mohammed floh aus Mossul. Sechs Stunden sei er gelaufen, dann habe er ein Boot genommen, um den Fluss zu überqueren. In Dibaga fand er schließlich Zuflucht. Ein Dach über dem Kopf sei das Wichtigste für die Menschen auf der Flucht, sagt Andrea Quaden von der Welthungerhilfe. Das könnten Zelte oder riesige Plastikplanen sein - oder eben alles, mit dem man sich etwa in einem unfertigen Haus so einrichten könne, dass man überlebt. Vor allem, weil der Winter jetzt komme.

Bei der Versorgung von Flüchtlingen wird die autonome Region Irakisch-Kurdistan vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR und von Dutzenden regionalen und internationalen Hilfsorganisationen unterstützt - auch aus Deutschland. Schon der logistische Aufwand ist enorm: Unterkünfte für Hunderttausende Menschen müssen zur Verfügung gestellt und mit Strom und Wasser versorgt werden, sanitäre Anlagen, Küchen und Krankenstationen müssen aufgebaut und Schulunterricht für die Kinder organisiert werden.

"Wer gehört zu den Terroristen?"

Und täglich treffen weitere Menschen ein, sagt Provinzgouverneur Farhad Amin Salim Atroushi. Man baue gerade drei neue Camps an drei verschiedenen Orten. Zwei seien weitgehend fertig, das dritte in Planung. Es sei damit zu rechnen, dass Hunderttausende Vertriebene in die kurdischen Gebiete kommen - "vor allem irakische Araber". Er betont: "Wir respektieren sie, wir haben nichts gegen sie, aber es wird schwer werden herausfinden, wer zu den Terroristen gehört und wer nicht - wir haben ja keine Informationen über sie."

Sicherheit - für viele Menschen in Irakisch-Kurdistan ist sie das entscheidende Thema, wenn es um die Befreiung von Mossul geht. Gerade hier, in unmittelbarer Nähe zum "Islamischen Staat", ist die Angst vor potenziellen Attentätern groß. Ein Grund, warum sich die Neuankömmlinge einem Sicherheitscheck unterziehen müssen, erklärt Karim Sindschari, der Innen- und Peschmerga-Minister Irakisch-Kurdistans: "Weil der IS Mossul seit zwei Jahren beherrscht, müssen die Leute genau überprüft werden. Wir wissen nicht, ob sie irgendwie mit dem IS zusammenhängen oder nicht. Deshalb wird untersucht, ob sie ein Risiko darstellen."

Erst zum Sicherheitscheck

Bevor Flüchtlinge wie Mohammed das Lager Dibaga betreten dürfen, werden sie auf ihre Nähe zum IS überprüft - in "Reception Centers". Das sind eigens abgesperrte Bereiche, in denen die Männer von ihren Frauen und Kindern getrennt und gescreent werden. Nur wer in den Augen der Verantwortlichen nichts zu tun hat mit der Terror-Organisation, darf das Lager schließlich betreten.

Eine undurchsichtige Prozedur, die zahlreiche Fragen aufwirft, kritisiert Andrea Quaden von der Welthungerhilfe: "Uns ist halt nicht ganz klar, wie das genau vonstatten geht, und wer sich auch darum kümmert, dass Menschenrechte eingehalten werden, wer sich darum kümmert, dass Familien nicht voneinander getrennt werden."

Mohammed wurde ohne Probleme in das Lager gelassen. Er rechnet damit, dass er einige Monate hier bleiben wird. Doch sobald Mossul vom IS befreit ist, will er zurückkehren, sagt er - in seine Stadt.