Zwei Jahre lang hat der "Islamische Staat" Mossul im Irak regiert - brutal und bürokratisch. Das zeigen Dokumente aus einem ehemaligen IS-Gefängnis. Und der Kampf um Mossul ist noch nicht vorbei.

Von Amir Musawy, Esther Saoub und Volkmar Kabisch

Der Weg ins IS-Gefängnis führt durch einen Vorgarten, vorbei an Zitrusbäumen und einem großen Jasmin. In der Villa im Osten Mossuls hat einmal ein Arzt gewohnt. Doch die Terroristen des "Islamischen Staates" (IS) haben das Haus enteignet und umgewidmet. Im ehemaligen Eingangsbereich - einem weitläufigen Wohnzimmer mit polierten Steinwänden - haben sie mobile Gefängniszellen aufgestellt: Wände und Tür aus schwarzem Metall, als Decke ein Gitter, damit Luft reinkommt. Eine Zelle ist gerade so groß, dass eine Person darin stehen oder hocken kann. Sitzen mit ausgestreckten Beinen oder gar liegen ist unmöglich.

Zwei Jahre IS-Herrschaft in Mossul - brutal und bürokratisch

Er gehe davon aus, dass in diesem Gefängnis Christen inhaftiert wurden, Mitarbeiter des irakischen Militärs oder Regierungsbeamte, sagt General Abdul Wahab al-Saidy von der irakischen Armee. Das wesentliche Ziel sei es gewesen, den Menschen Angst einzujagen.

Damenunterwäsche und Viagra

Angst einjagen - dafür waren den Terroristen offenbar viele Mittel recht. Das Gefängnis hatte auch einen Frauenteil, eine handgeschriebene Liste mit Namen von Inhaftierten belegt das. Die Kämpfer hatten wohl keine Zeit mehr, die Papiere mitzunehmen oder zu vernichten. Auch Medikamentenschachteln liegen herum, darunter Viagra. In einer Ecke des Raumes liegt Damenunterwäsche. Augenzeugenberichte von anderen Orten legen nahe, dass es gegenüber weiblichen Gefangenen zu Übergriffen und Missbrauch gekommen ist.

Dokumente des IS liegen auf dem Boden eines ehemaligen Gefängnisses in Mossul verstreut.

Doch die Hinterlassenschaften der Extremisten zeichnen nicht nur ein brutales Bild, sondern gleichzeitig auch ein pedantisches. Auf dem Boden verstreute Dokumente zeigen, dass die Terroristen versucht haben, eine Art zivile Verwaltung aufzubauen. So konnten zum Beispiel Zivilisten das Herrschaftsgebiet des IS nur verlassen, wenn sie Besitz als Pfand zurückließen. Ein Grundbucheintrag aus dem Jahr 2011 weist ein Grundstück nach. Sein Besitzer musste die Urkunde abliefern, um verreisen zu dürfen.

Ein Grundbucheintrag als Pfand, um das Herrschaftsgebiet des IS verlassen zu dürfen. Urlaubsschein für einen IS-Kämpfer. Gut zu erkennen: der Stempel des "Islamischen Staats".

"Gesamte Verwaltung geregelt"

"Von hier aus haben sie die gesamte Verwaltung der Region geregelt", sagt General Sami al-Aredy, der die Rückeroberung Mossuls durch die irakische Armee mit befehligt. "Sogar die freien Tage der Kämpfer wurden festgelegt."

Er hält einen Erlaubnisschein für Urlaub von der Front in den Händen. Einige davon liegen in den Räumen des ehemaligen Gefängnisses. Im Briefkopf oben rechts steht: "Islamischer Staat". Darunter wird einem "Bruder Esmat Sleiman" ein Urlaub von zwei Tagen gewährt und zusätzlich vermerkt: "Mitgeführte Waffe: M16". Das ist ein amerikanisches Sturmgewehr, das der IS in großer Anzahl aus den Beständen der irakischen Armee entwendet oder auf dem Schwarzmarkt erworben hat. Unten links auf dem Urlaubsschein prangt der blaue Stempel eines Emirs Abi Talha al-Ansari, er ist so etwas wie der IS-Verteidigungsminister der Provinz Niniveh mit der Hauptstadt Mossul.

Rückeroberung Straße um Straße

Die Rückeroberung der einstigen Millionenstadt ist für die irakische Armee ein zäher Kampf, Straße um Straße. Und auch in Gebieten, die sich als "befreit" bezeichnen, in denen also die Armee wieder das Sagen hat, sind die Bewohner nicht sicher: Der IS schießt mit Granaten aus dem Westen der Stadt in die östlichen Viertel.

Warten auf den nächsten Laster: Flüchtlinge aus Ost-Mossul

Viele Familien fliehen daher aus Ost-Mossul ins Umland, um dem Beschuss zu entgehen. Sie stehen im Schlamm vor der Stadt, warten auf einen Laster, der sie irgendwohin mitnimmt, wo es sicherer ist. Die Kinder frieren in der Kälte, die Väter halten die wenigen Taschen zusammen. Und doch erzählt eine Frau, was sie hinter sich habe, sei noch schlimmer gewesen. "Zwei Jahre lang haben wir kein Fest gefeiert, keine Freude erlebt, kein Lachen - höchstens heimlich. Aber jetzt wissen wir wieder, was Freude ist!"

Freude heißt für sie zunächst: Überleben. Und irgendwann vielleicht die Rückkehr in ein friedliches Mossul.

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 19. Dezember 2016 um 22:55 Uhr.