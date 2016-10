Irakische Einheiten haben damit begonnen, den Belagerungsring um Mossul enger zu ziehen. Spezialeinheiten rücken dafür von Westen vor. So sollen die Versorgungswege zwischen Mossul und der syrischen IS-Hochburg Rakka geschlossen werden.

Mit einer Offensive im Westen von Mossul wollen irakische Spezialeinheiten den Belagerungsring um die vom "IslamischernStaat" kontrollierte Stadt enger ziehen. Mit dem Angriff sollen zudem die Versorgungswege des IS von Mossul zur syrischen IS-Hochburg Rakka gekappt werden. Das sagte ein Sprecher der Spezialeinheiten der Nachrichtenagentur AFP.

Gleichzeitig solle die Stadt Tal Affar zurückerobert werden, sagte ein Sprecher der schiitischen Milizen Haschd al-Schaabi. Die Stadt liegt 80 Kilometer westlich von Mossul an einer wichtigen Verbindungsstraße nach Syrien.

Bei der Offensive zur Rückeroberung Mossuls waren die irakischen Streitkräfte und kurdische Peschmerga bislang von Norden, Osten und Süden auf die Stadt Mossul vorgerückt. Am Freitag hatten die irakischen Streitkräfte bei ihrem Vormarsch eine Kampfpause eingelegt. Der Sprecher der Militärkoalition, US-Oberst John Dorrian, sagte in einer Videokonferenz mit Journalisten in Washington, die irakischen Verbände gruppierten sich neu und stellten sich auf die Kampfmethoden der Mossul kontrollierenden IS-Miliz ein.

Diese hatte in den vergangenen Tagen laut UN-Angaben in und um Mossul zahlreiche Zivilisten ermordet. So wurden Berichten zufolge 232 Zivilisten erschossen, wie eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte am Freitag mitteilte. Unter den Opfern waren demnach 190 ehemalige Angehörige irakischer Sicherheitskräfte, die sich geweigert hätten, dem IS beizutreten. Der IS missbrauche zudem Zehntausende Iraker als menschliche Schutzschilde auf ihren Militärstützpunkten.