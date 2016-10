Die Offensive auf die IS-Hochburg Mossul läuft weiter, aber noch beherrscht die Terrormiliz die nordirakische Stadt. Und die Islamisten dort gehen nach Berichten des UN-Menschenrechtsbüros brutal gegen Gegner vor. Mehr als 230 Zivilisten seien am Mittwoch ermordet worden.

Die IS-Terrormiliz hat nach UN-Angaben in den vergangenen Tagen in und um die nordirakische Stadt Mossul zahlreiche Zivilisten hingerichtet. "Am Mittwoch wurden Berichten zufolge 232 Zivilisten erschossen", sagte eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte in Genf. Unter den Opfern waren demnach 190 ehemalige Angehörige irakischer Sicherheitskräfte, die sich geweigert hätten, dem IS beizutreten. "Einige wurden auch erschossen, obwohl sie den Anweisungen vom IS Folge leisteten", sagte die Sprecherin. Diese Berichte seien so weit wie möglich überprüft worden.

Die IS-Terrormiliz missbrauche Zehntausende Iraker als menschliche Schutzschilde auf ihren Militärstützpunkten. "Dies ist eine feige Strategie, Orte vor militärischen Angriffen zu schützen", sagte die UN-Sprecherin weiter. Nach UN-Angaben sind mehr als 5600 Familien entführt worden. Die tatsächliche Opferzahl könnte daher noch höher sein.

Amnesty warnt vor Blutbad

Die Menschrechtsorganisation Amnesty International rief angesichts des Konflikts eindringlich zum Schutz von Zivilisten in den Kämpfen um Mossul auf. Viele Menschen gerieten zwischen die Fronten ins Kreuzfeuer oder würden von der IS-Terrormiliz als Schutzschilde missbraucht, erklärte ein Sprecher in London. Während die irakische Armee auf Mossul vorrücke, säßen Schätzungen zufolge immer noch rund 1,5 Millionen Menschen in der Region in der Falle. Ein Blutbad müsse unbedingt vermieden werden.

Eine trauernde Familie am Grab eines Angehörigen in Qayara, etwa 50 km südlich von Mossul. Die Dschihadisten des IS haben während ihre Herrschaft in der Region zahlreiche Gräber auf dem Friedhof beschädigt.

Den Angaben zufolge nimmt die Zahl der Hinrichtungen in Mossul zu, je näher das Bündnis aus irakischer Armee sowie verbündeten kurdischen Peschmerga-Kämpfern und schiitischen Milizen vorrücken. Die Großoffensive war Mitte Oktober gestartet. Ziel ist es, die letzte verbliebene IS-Hochburg im Irak zu befreien. Die Extremisten kontrollieren Mossul seit dem 10. Juni 2014. Hier rief IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi ein so genanntes Kalifat aus.

Türkei beunruhigt über Schiiten-Vormarsch

Für neue Probleme mit der Nachbarland Türkei könnten unterdessen Pläne schiitischer Milizen sorgen. Diese haben eine Offensive im Grenzgebiet zur Türkei angekündigt. Die Offensive richte sich gegen IS-Stellungen westlich von Mossul, kündigte ein Sprecher der vom Iran unterstützen Milizen an. Stoßrichtung des Angriffs sei die Stadt Tal Afar. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte am Mittwoch gewarnt, die Türkei werde geeignete Maßnahmen einleiten, sollte Tal Afar angegriffen werden.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 28. Oktober 2016 um 15:00 Uhr.