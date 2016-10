Die irakischen Streitkräfte melden beim Sturm auf Mossul weitere Erfolge. Die IS-Terrormiliz leistet jedoch weiter Gegenwehr. Beide Seiten führen den Kampf nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Propagandamitteln.

Von Anna Osius, ARD-Studio Kairo

Am zweiten Tag des Sturms auf Mossul melden die irakischen Streitkräfte weitere Geländegewinne. Die Armee rückte nach eigenen Angaben in die früher fast ausschließlich von Christen bewohnte Stadt Karakusch südöstlich von Mossul ein. Die Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS) seien quasi ohne Gegenwehr geflohen, berichten Armeesprecher.

In anderen Gebieten kam es offenbar zu Gegenangriffen - der IS soll mehrere Selbstmordattentäter geschickt haben und hat offenbar auf seinem Weg zahlreiche Sprengfallen deponiert. Außerdem zündeten die Dschihadisten Ölquellen an, pechschwarze Rauchwolken steigen in den nordirakischen Himmel.

Kampf auch an der Propagandafront

Kurdische Peschmerga-Kämpfer geben sich siegessicher.

Der Kampf um Mossul entpuppt sich immer mehr auch als ein Kampf um Bilder - und Wahrheiten. Das irakische Staatsfernsehen hat komplett auf Kriegseuphorie umgeschaltet. Die morgendliche Nachrichtensendung wurde spontan umbenannt in "Morgen des Sieges" - dazu ertönt ein extra komponiertes Kampflied auf Mossul: "Ich fürchte den Tod nicht, ich bin bereit, nimm mich mit nach Mossul", heißt es.

Dem versucht die Terrormiliz "Islamischer Staat" mit ihrer Propaganda entgegenzuhalten: Sie veröffentliche heute ein Video aus Mossul, das wie eine Fernsehreportage ganz bewusst absolute Normalität zeigt: Menschen gehen auf den Markt, man sieht einen Teeverkäufer, eine Bäckerei und große Ausfallstraßen, auf denen zahlreiche Autos fahren. Bewohner Mossuls strahlen in die Kamera und erklären, wie normal und gut das Leben sei.

Demonstrative Normalität

"Dank und Lob zu Gott - alles ist in Ordnung hier in Mossul, es geht uns gut", sagt ein Mann. "Es ist absolut sicher, Gott sei Dank. All diese Berichte über einen Krieg sind Lügen, nichts als Lügen." Alle Männer im Video tragen lange Bärte, Frauen sind nirgendwo zu sehen, noch nicht mal im Hintergrund auf dem Markt. Ob das Video tatsächlich aus Mossul stammt, kann derzeit nicht überprüft werden.

Eines steht fest: Der eigentliche Angriff auf die Stadt steht noch bevor und wird der schwierigste Teil der Mission Mossul. Die Offensive ist eine gemeinsame Aktion der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten - den kurdischen Peschmerga, schiitischen Milizen, sunnitischen Stämmen. Unterstützt werden sie von der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA.

Die Lage im Irak

Rolle der Türkei umstritten

Umstritten ist die Rolle der Türkei bei der Offensive: Ankara hat im Norden des Irak Truppen stationiert und will unbedingt beim Sturm auf Mossul dabei sein - gegen den Willen der irakischen Regierung. Hunderte Iraker demonstrierten heute vor der türkischen Botschaft in Bagdad gegen die Präsenz türkischer Truppen im Irak. In Sprechchören forderten sie den Abzug der Soldaten. "Verschwindet Besatzer" und "Türkei raus" riefen die Demonstranten. "Wir verurteilen die türkische Einmischung in irakische Angelegenheiten", sagt einer. "Niemand darf eindringen und irakischen Boden besetzen."

Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften versuchte zu verhindern, dass weitere Menschen vor die Botschaft zogen. Die Türkei flog heute nach eigenen Angaben Luftangriffe auf IS-Stellungen und betonte, beim Sturm auf Mossul unbedingt dabei zu sein. Es laufen allerdings derzeit Gespräche mit den USA, ob sich die Türkei nicht bei einer der nächsten Anti-IS-Offensiven, zum Beispiel auf die IS-Hauptstadt Rakka in Nordsyrien, beteiligt.

Rudi Tarneden, UNICEF Deutschland, im Gespräch.

Vorbereitungen auf viele Flüchtlinge

In Khazir nahe Mossul sind Lager für Flüchtlinge angelegt worden-

Die neuen Kämpfe in der Region um Mossul haben bereits erste Flüchtlingsbewegungen ausgelöst. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen rechnen damit, dass zwischen 800.000 und eine Million Menschen aus Mossul fliehen könnten, wenn der Sturm auf die Stadt losgeht. Noch gibt es zu wenige Flüchtlingslager in der Region, um all diese Menschen aufzufangen. Beobachter befürchten, dass Zivilisten in Mossul zwischen die Fronten geraten könnten.

Das internationale Komitee des Roten Kreuzes hielt heute einen dringenden Appell an alle Kämpfenden: "Die Botschaft an alle ist einfach", so Robert Mardini vom Roten Kreuz. "Zivilisten gehen vor. Das heißt, zivilen Einrichtungen oder Krankenhäuser dürfen nicht beschossen werden." Das heiße auch, keine Bomben in dicht bevölkerte Gebiete wie Mossul abzuwerfen, den Menschen Zugang zu Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung zu garantieren und den Flüchtlingen sicheres Geleit. "Humanitäre Helfer brauchen Zugang, um zu helfen. Ich kann nur sagen: Die Welt schaut euch zu. Beweist in Mossul eure Menschlichkeit.

1/1 IS-Gebiete im Januar 2015 und im Oktober 2016 Vollbild Verändern Sie die Darstellung durch Bewegen des Bildschiebers.

Über dieses Thema berichteten das ARD-Morgenmagazin am 18. Oktober 2016 um 06:05 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.