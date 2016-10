Tag zwei der Offensive auf Mossul: Während die Kurden ihre Eroberungen von gestern sichern, rückt die irakische Armee weiter vor. Auch die Türkei ist an der Offensive beteiligt - zum Ärger vieler Iraker.

Von Anna Osius, ARD-Studio Kairo

Am zweiten Tag der irakischen Großoffensive zur Befreiung von Mossul setzt die irakische Armee offenbar ihren Kurs auf die Stadt fort. Die kurdischen Peschmerga dagegen pausieren, sie werden heute nicht weiter vorrücken. Die gestern eingenommenen Stellungen müssten zunächst gesichert werden, hieß es vom kurdischen Truppenführer.

Im Osten liegt die Front jetzt nur noch rund 30 Kilometer von Mossul entfernt. Man habe schon 200 Quadratkilometer von der Terrormiliz "Islamischer Staat" erobert, sagte der Präsident von Irakisch-Kurdistan, Masoud Barzani. Man arbeite eng mit der irakischen Armee zusammen.

Der Sturm auf Mossul ist eine gemeinsame Aktion der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten - kurdischen Peschmerga, schiitischen Milizen, sunnitischen Stämmen. Unterstützt werden sie von der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA.

Zivilisten flüchten aus Mossul

tagesschau 12:00 Uhr, 18.10.2016, Volker Schwenck, ARD Kairo







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-223689~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ärger mit der Türkei

Umstritten ist die Rolle der Türkei: Ankara hat im Norden des Irak Truppen stationiert und will unbedingt beim Sturm auf Mossul dabei sein - gegen den Willen der irakischen Regierung. Laut Ankara nimmt die türkische Luftwaffe an der Offensive teil. Regierungschef Binali Yildirim sagte in einer TV-Ansprache aber nichts zum Ausmaß der Beteiligung.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte an, noch in dieser Woche werde zu diesem Thema eine Delegation aus dem Irak in seinem Land erwartet. Beide Seiten wollten das Problem durch Dialog lösen. Cavusoglu sagte, Ankara unterstütze die territoriale Integrität des Iraks absolut. Man wolle, dass das Land vom Terror gereinigt werde.

Internationale Mossul-Konferenz in Paris Frankreich und der Irak organisieren am Donnerstag in Paris ein internationales Treffen zur Zukunft Mossuls. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault erklärte, zu der Konferenz seien die Außenminister von rund 20 Ländern geladen. Dabei gehe es um die politische Zukunft der Stadt nach der geplanten Vertreibung des IS. In einem nächsten Schritt müsse die internationale Koalition die syrische Stadt Rakka von den Dschihadisten zurückerobern.

"Verschwindet, Besatzer!"

Hunderte Iraker hatten zuvor vor der türkischen Botschaft in Bagdad gegen die Präsenz türkischer Truppen im Irak demonstriert. In Sprechchören forderten sie den Abzug der Soldaten - die Demonstranten riefen: "Verschwindet, Besatzer!" und "Türkei raus!". Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften versuchte zu verhindern, dass weitere Menschen vor die Botschaft zogen.

Man überlasse Mossul nicht dem IS oder irgendeiner anderen Terrororganisation, sagte wiederum der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor einigen Tagen. "Man sagt uns, die irakische Regierung müsse unseren Einsatz erlauben. Aber die irakische Regierung soll erstmal mit ihren eigenen Problemen klarkommen." Wieso habe sie den IS überhaupt in den Irak gelassen, wieso konnte er bis Mossul vordringen? Der IS sei schließlich fast bis Bagdad gekommen.

1/1 IS-Gebiete im Januar 2015 und im Oktober 2016 Vollbild Verändern Sie die Darstellung durch Bewegen des Bildschiebers.

Was wird aus dem IS?

Es gibt noch viele Probleme beim Sturm auf Mossul: Auch die Flüchtlingsfrage ist noch nicht geklärt, die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 700.000 Menschen, die aus Mossul vor den Kämpfen fliehen könnten. Noch gibt es nicht genug Flüchtlingslager in der Region, um all diese Menschen aufzufangen.

Die große Frage ist auch: Was wird aus dem "Islamischen Staat", wenn er aus Mossul vertrieben ist? EU-Sicherheitskommissar Julian King äußerte heute die Befürchtung, der Sturm auf Mossul könnte die IS-Kämpfer nach Europa treiben – und in den Untergrund, um Anschläge vorzubereiten. Das sei eine ernste Bedrohung, auf die man vorbereitet sein müsse, hieß es.

Denn ob die Terrormiliz wirklich vollständig geschlagen werden kann, ist völlig offen.

Über dieses Thema berichteten das ARD-Morgenmagazin am 18. Oktober 2016 um 06:05 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.