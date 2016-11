Ein seltenes Foto von John F. Kennedy und der Schauspielerin Marilyn Monroe. Sie trägt das Kleid, in dem sie ihm eben ihr berühmtes Ständchen "Happy Birthday Mr. President" im Madison Square Garden in New York gesungen hat. Abgelichtet wurden sie vom Fotografen des Weißen Hauses, der als einziger Zutritt zu der Geburtstagsparty hatte.