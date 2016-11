Bei der Präsidentenwahl in Moldau steht der prorussische Kandidat Dodon vor dem Sieg. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam der Sozialist in der Stichwahl auf fast 60 Prozent der Stimmen. Im Wahlkampf plädierte er für eine Abkehr von der EU.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Republik Moldau ist ein Sieg des russlandfreundlichen Kandidaten Igor Dodon so gut wie sicher. Nach der Auszählung von 92 Prozent der Stimmen liege der Sozialist mit 55,9 Prozent in Führung, teilte die Wahlkommission in der Hauptstadt Chisinau mit. Der prowestliche Politikerin Maia Sandu erhielt demnach 44,1 Prozent.

Dodon beanspruchte den Sieg noch vor Ende der Auszählung für sich. Seine Konkurrentin Sandu habe verloren, sagte der 41-Jährige. Er hoffe, dass die Enttäuschung sich nicht in Protesten entlade: "Moldau braucht Stabilität." Er hatte bereits in der ersten Wahlrunde Ende Oktober vom Frust vieler Bürger über eine andauernde Korruption in der prowestlichen Führung profitiert.

Ex-Bildungsministerin Sandu warf der Wahlleitung Unregelmäßigkeiten vor. Viele Wahllokale hätten früher als geplant geschlossen, kritisierte die 44-Jährige. Sandu hatte sich im Wahlkampf für die Fortsetzung des Westkurses des 3,5-Millionen-Einwohner-Landes ausgesprochen. Der verarmte Agrarstaat zwischen der Ukraine und Rumänien steckt seit Jahren in einer tiefen politischen Krise.

Abkehr von der EU

Im Wahlkampf hatte Dodon erklärt, die Annäherung der ehemaligen Sowjetrepublik an die EU umkehren zu wollen. Für den Fall seines Sieges hatte er eine Volksbefragung über die Aufhebung eines Handels-Abkommens mit der EU aus dem Jahr 2014 angekündigt. Stattdessen soll sich Moldau der von Russland geführten Eurasischen Union anschließen.