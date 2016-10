Wochenlang bargen Spezialisten ertrunkene Flüchtlinge und ihre Habseligkeiten aus dem im Juni gehobenen Schiffswrack. Den Untergang vor Sizilien im April 2015 hatten nur 28 Menschen überlebt. Die Forensiker arbeiten nun an der Identifizierung der Toten, um ihnen ihre Würde zurückzugeben.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Sie haben 550 Leichensäcke bei Augusta, an der Ostküste von Sizilien, bereitgehalten - ganz gereicht haben sie nicht. An jenem 18. April 2015 ertranken vermutlich 750 bis 800 Menschen, als ihr marodes Flüchtlingsboot im Mittelmeer unterging.

Gleich nach dieser Katastrophe beschloss die italienische Regierung, das Boot aus 370 Meter Tiefe zu heben und den Toten ein Gesicht zu geben. Vittorio Piscitelli ist als Präfekt zuständig für vermisste Personen. Seit 2007 gibt es dieses Amt - und schon längst kümmert er sich vor allem um die Toten auf dem Mittelmeer.

Im Juni wurde das Boot aus rund 370 Metern Tiefe gehoben. (Quelle: italienische Marine)

Mehr als 3600 Menschen sind es allein in diesem Jahr. Weit mehr als die Hälfte von ihnen stirbt ohne Namen. Beim Unglück vom 18. April 2015, dem bis jetzt wohl schlimmsten, soll das anders sein, sagt Piscitelli: "Wenn wir einem Körper einen Namen zuordnen, dann heißt das, seine Würde wiederherzustellen, seine Geschichte, sein Wesen zu rekonstruieren. Das ist uns wichtig. Die Aufnahme von Migranten und auch ein würdiges Begräbnis sind für uns Werte, hinter die wir nicht zurückkönnen. Das ist für alle, auch für uns schwierig, wir bringen dafür große Opfer. Aber wir machen das gern."

Die Rechtsmediziner stehen noch am Anfang

Wochenlang haben 20 bis 25 Rechtsmediziner, mit Feuerwehrleuten, Soldaten und weiteren Helfern Hunderte Tote aus dem geborgenen Wrack geholt. Dann haben sie in einem ersten Schritt Daten der Toten gesammelt.

Forensikerin Cattaneo (re.) leitet die schwierige Identifizierung.

"Wir gehen über die DNA-Analyse hinaus, die wir bei den Toten des Unglücks von Lampedusa angewandt haben und die nicht viel gebracht hat. Deshalb nutzen wir weitere Methoden, die von der Rechtsmedizin anerkannt sind. Wir versuchen, die Daten von vor dem Tod mit denen nach dem Tod abzugleichen", erläutert Cristina Cattaneo, die die schwierige Identifizierung leitet.

Sie seien erst am Anfang, sagt die junge Medizinprofessorin. Noch in dieser Woche wird die Datensammlung bei den Toten abgeschlossen. Das alles ist ihr manchmal näher gekommen, als ihr lieb war: Manche der Toten hatten Fotos dabei, Telefonnummern, Ausweise, die Bibel oder den Koran.

Spurensuche in den Herkunftsländern

65 Prozent der Toten waren junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren, rund ein Drittel der Toten war zwischen 12 und 17 Jahre alt. Ein Kind an Bord war erst sieben. Jetzt brauchen die Experten die Vergleichsdaten aus den Herkunftsländern: aus dem Sudan, aus Somalia, aus Mali oder Gambia.

Für die Angehörigen ist die Identifizierung nicht nur aus emotionalen Gründen wichtig, erzählt Cattaneo: "Es gibt auch bürokratische Gründe, wenn es zum Beispiel für Waisen keine Zusammenführung mit den Angehörigen gibt, ohne den Totenschein. Auch Witwen kommen in der Bürokratie ohne Totenschein nicht weiter. Denken wir nur mal daran, was los ist, wenn einer unserer Verwandten stirbt. Was für Bescheinigungen wir dann brauchen. Und das gilt natürlich auch für sie. Diese Menschen sind da nicht anders, auch wenn sie in viel ärmeren Ländern leben. Es gelten mehr oder weniger dieselben Regeln, schon aus humanitären Gründen."

Hunderte Menschen wurden beim Untergang im Rumpf eingeschlossen - sie waren chancenlos.

Letzte Ruhe in Sizilien

Es ist noch ein langer Weg, bis die ersten Namen gesichert sind. Die italienischen Botschaften sollen helfen, am besten auch Behörden in ganz Europa, damit die bei den Toten erhobenen Daten abgeglichen werden können.

Dies sei aus tausend Gründen wichtig, so Cattaneo: "Aus humanitären Gründen ist es wichtig, den Toten einen Namen zu geben. Auch für die Hinterbliebenen, die vielleicht gar nicht wissen, ob sie trauern müssen. Das sind Menschen, die vielleicht Jahre brauchen, um Afrika zu durchqueren. Und für die Verwandten könnte es normal sein, dass man von ihnen nichts hört."

Etwa ein Drittel der Toten wurde auf Friedhöfen in Sizilien bestattet, Hunderte Menschen haben ihr Grab im Meer gefunden. Und weil seit dem Unglück vom 18. April 2015 Tausende weitere gestorben sind, ist dieses Projekt nur ein kleiner Beitrag zu mehr Menschlichkeit. Aber vielleicht einer, der Europa endlich aufrüttelt.

