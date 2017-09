Flucht über das Schwarze Meer Mehr als 20 Menschen ertrunken

Bei dem Versuch, über das Schwarze Meer in die EU zu gelangen, sind vor der türkischen Küste mehr als 20 Flüchtlinge ertrunken. Mindestens 40 Insassen des in Seenot geratenen Fischerbootes konnten gerettet werden. Die meisten der Migranten stammen aus dem Irak.

Ein Handelsschiff hatte am frühen den Notruf des Fischerbootes empfangen. Es war vor der türkischen Küste nahe des Ortes Kefken, etwa 200 Kilometer östlich von Istanbul, in Seenot geraten und schließlich gesunken. Neben der türkischen Küstenwache beteiligten sich auch fünf Handelsschiffe sowie ein Flugzeug und ein Hubschrauber an der Suche nach dem Schiff und der anschließenden Rettungsaktion.

Wie die türkische Staatsanwaltschaft mitteilte, wollten die Flüchtlinge nach Rumänien gelangen. Die meisten von ihnen stammen demnach aus dem Irak. Nach den Schleusern, die hinter der Überfahrt stehen, wird gefahndet.

Rumänien befürchtet, das Schwarze Meer könnte wegen der zahlreichen Beschränkungen im Mittelmeer zu einer alternativen Route für Flüchtlinge werden. Noch allerdings ist die Zahl der Flüchtlinge, die über das Schwarze Meer kommen, vergleichsweise gering. Allein von Libyen nach Italien sind seit Anfang des Jahres 94.000 Menschen über das Mittelmeer gereist.