Mit dem Einzug Emmanuel Macrons in den Élysée scheint neuer Schwung in die deutsch-französische Freundschaft gekommen zu sein: Beim ersten Treffen des gemeinsamen Ministerrats in Paris betonten der Gastgeber und Kanzlerin Merkel den Willen zur engen Zusammenarbeit - in vielen Bereichen.

Nach dem Antritt der neuen Regierung von Präsident Emmanuel Macron setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine noch engere Kooperation mit Frankreich. Deutschland sei bereit, die Zusammenarbeit "mit neuem Elan" zu aktivieren, sagte Merkel nach einem deutsch-französischen Ministerrat in Paris. Grundverständnis dabei sei, gemeinsam auch die Europäische Union zu stärken, um den Menschen Sicherheit und wirtschaftliches Fortkommen zu gewährleisten.

Auch der französische Präsident betonte, dass man sich zusammen für ein "schützendes Europa" einsetzen wolle, eine gemeinsame Agenda verteidige. Macron sprach dabei verschiedene Bereiche an. So wollten sich beide Länder für einen "freien und gerechten Handel" einsetzen und gegen jede Art von Protektionismus und Dumping kämpfen. In der Flüchtlingspolitik stehe Europa in der Pflicht. Er wünsche sich, dass Frankreich bei der Aufnahme von Flüchtlingen "sehr viel freiwilliger und humaner" agiere, sagte Macron.

Zur deutschen Delegation gehören neben Kanzlerin Merkel unter anderem Verteidigungsministerin von der Leyen, Finanzminister Schäuble und Innenminister de Maizière.

Europäischer Kampfjet als gemeinsames Projekt

Eine enge Zusammenarbeit vereinbarten die beiden Länder auch bei großen Rüstungsprojekten. Konkret sei die Entwicklung eines europäischen Kampfjets geplant, der langfristig die aktuellen Kampfflugzeug-Flotten beider Länder ersetzen soll.

Der Zeitplan für das Projekt unter deutsch-französischer Führung solle bis Mitte kommenden Jahres ausgearbeitet werden, teilte Kanzlerin Merkel nach dem Rat im Élysée mit. Macron nannte die Pläne eine tiefgreifende Revolution. Bislang setzt die deutsche Luftwaffe auf den Eurofighter, die Franzosen dagegen auf dass Rafale-Kampfflugzeug.

Darüberhinaus prüfen beide Länder die gemeinsame Beschaffung eines neuen Kampfpanzers und eines Seefernaufklärers. Die Vorhaben sollten auch anderen europäischen Staaten offenstehen.