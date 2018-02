Einen Tag vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea hält Nordkorea eine Militärparade ab. Damit solle das 70-jährige Bestehen der nordkoreanischen Armee gefeiert werden, heißt es offiziell.

In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang hat einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea eine Militärparade abgehalten. Zehntausende Menschen hätten die Parade in Pjöngjang verfolgt oder an ihr teilgenommen, hieß es aus südkoreanischen Regierungskreisen. Anlass der Parade sei der 70. Jahrestag der Gründung der Streitkräfte, erklärte Nordkorea.

Den Informationen aus Südkorea zufolge war unklar, ob bei der Parade strategische Waffen wie Interkontinentalraketen gezeigt wurden. Für den Aufmarsch hatten mehr als 10.000 Soldaten geübt. Auf den Plätzen in der Umgebung der nordkoreanischen Hauptstadt hatten Bewohner mit Sträußen aus Plastikblumen geübt, mit deren Hilfe während der Parade Wörter gebildet wurden.

"Eine Provokation"

Das Säbelrasseln gegenüber Südkorea und den USA überschattet den Auftritt der nordkoreanischen Sportler an der Seite ihrer südkoreanischen Kollegen bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang. Kritiker sehen darin eine Provokation, die den versöhnlichen Gesten der vergangenen Wochen widerspreche.

Nordkoreas Außenministerium unterstrich, dass es kein Interesse habe, die Teilnahme an den Winterspielen für ranghohe Gespräche mit der US-Seite zu nutzen, wie südkoreanische Medien unter Hinweis auf Nordkoreas Nachrichtenagentur KCNA berichteten.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 08. Februar 2018 um 08:11 Uhr.