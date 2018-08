Schon in der Nacht hat das Schiff der italienischen Küstenwache mit 177 Migranten einen italienischen Hafen angelaufen - von Bord dürfen die Menschen nicht. Italiens Innenminister Salvini setzt auf Eskalation.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Das war schon eine paradoxe Situation: ausgerechnet einem Schiff der italienischen Küstenwache wurde tagelang die Einfahrt in einen italienischen Hafen verweigert. Aber vieles ist zur Zeit paradox: Obwohl seit Jahresbeginn so wenige Migranten über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind wie schon lange nicht, nämlich etwa 19.000, setzt vor allem Innenminister Matteo Salvini auf Eskalation:

"Entweder Europa erinnert sich daran, dass es existiert, oder Italien hört auf ein Flüchtlingslager zu sein, wo alle ankommen und bleiben und die Italiener dafür zahlen. Wir haben den europäischen Freunden gesagt: wenn es eine konkrete, schnelle Hilfe gibt, dann gut. Ansonsten, in Anbetracht der 70.0000 Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren in Italien angekommen sind, sagen wir: Wir haben unsere Schuldigkeit getan."

Entweder gebe es Hilfe und eine sofortige Umverteilung, oder man mache das einzige, was helfen würde die Schlepper und deren Geschäft zu stoppen: diese Leute nach Libyen zurückbringen, so Salvini.

Folter und Vergewaltigung in libyschen Lagern

Menschenrechtsorganisationen und auch Organisationen der Vereinten Nationen lehnen diese Überstellung ab. Dass in libyschen Lagern Folter, Vergewaltigung und Mord an der Tagesordnung sind, sieht man offenbar auch den Migranten an Bord des Schiffs "Diciotti" an. Viele tragen den Berichten zufolge Spuren von Folter und sind traumatisiert.

Immerhin hat Italien 13 von ihnen sofort nach Lampedusa zur ärztlichen Versorgung gebracht. Doch Italien will die Menschen nicht aufnehmen - das Außenministerium in Rom hat andere EU-Staaten gebeten das zu tun, bislang ohne Erfolg.

Flüchtlinge der "Diciotti" dürfen Schiff nicht verlassen

tagesschau 16:00 Uhr, 21.08.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-439361~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Giovanna Di Benedetti von "Save the Children" kritisiert, dass dieser Kampf auf dem Rücken von ohnehin schon sehr geschwächten Menschen ausgetragen wird: "Bei dieser Hängepartie zahlen vor allem die, die am meisten verwundbar sind: vor allem Minderjährige." Das verstoße gegen jede Konvention zum Menschenrecht, so Di Benedetti.

An Bord des Schiffes seien Minderjährige, Frauen, Menschen, die lange in den Lagern in Libyen waren. "Diese Menschen sind am Ende. Dass man diesen Menschen und den Kindern so lange einen sicheren Hafen verweigert, wo ihnen geholfen wird, ist unannehmbar", so Di Benedetti.

Streit zwischen Italien und Malta

In den vergangenen Tagen lieferten sich Italien und Malta einen Streit um die Flüchtlinge. Die italienische Küstenwache hatte sie offenbar in der Such- und Rettungszone in Sicherheit gebracht, für die eigentlich Malta zuständig ist.

Joseph Muscat, Maltas Premierminister, weist alle Verantwortung von sich: "Wenn diese Leute uns gesagt hätten: 'Wir sinken, lasst uns nach Malta' oder wenn wir gesehen hätten, dass sie sinken, hätten wir sie nach Malta gebracht. Diese Leute aber haben uns gesagt: 'Lasst uns allein. Wir sind in internationalen Gewässern, das ist nicht eure Sache. Ihr könnt uns nicht stoppen.' Das Gesetz sage, dass man sie allein lassen müsste und Italien das jetzt regeln müsse. Aber während er das sage, gebe es Spannungen zwischen Malta und Italien, so Premierminister Muscat.

Wasser auf hoher See in Boot eingedrungen

Flüchtlinge hatten berichtet, in ihr Boot sei auf hoher See Wasser eingedrungen. Italien hat die Menschen gerettet, doch wenn es um die Aufnahme der Menschen geht, um ihre Möglichkeit einen Asylantrag zu stellen, bleibt die Regierung in Rom hart.

Charlotta Sami vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen sagt, das motiviere nicht gerade, Menschenleben auf See zu retten, denn wenn zum Beispiel ein Handelsschiff Migranten rette, habe es in diesen Wochen ein Problem: "Diese anhaltende Situation von Leuten auf dem Mittelmeer ist falsch und gefährlich. Und ehrlich gestanden, schwächt sie die europäischen Länder. Irgendwie wirkt das, was gerade passiert, nicht wie ein Wettbewerb, wer die beste Lösung hat, sondern wie ein Wettbewerb darum, wer am wenigsten Verantwortung übernehmen muss."

1500 Tote seit Jahresbeginn

Eine Folge dieser kollektiven Verantwortungslosigkeit sind die Toten: Mehr als 1500 sind seit Jahresbeginn schon im Mittelmeer gestorben, obwohl sich bislang, im Vergleich zu den Vorjahren, nur relativ wenig Menschen auf den gefährlichen Seeweg wagen.

Hängepartie um Migranten auf der "Diciotti" geht weiter

Jan-Christoph Kitzler, ARD Rom

21.08.2018 17:34 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 21. August 2018 um 16:00 Uhr.