Erneut hat es Schüsse an eine Bildungseinrichtung in den USA gegeben. An einer Uni im Bundesstaat Michigan starben dabei laut Medienberichten zwei Menschen. Der Täter ist auf der Flucht.

An einer Universität im US-Bundesstaat Michigan sind Schüsse gefallen. Dabei kamen laut der Polizei zwei Menschen, die nicht an der Uni studierten, ums Leben. Weitere Verletzte gibt es nicht. Die University of Central Michigan im Ort Mount Pleasant forderte auf ihrer Website und im Kurzbotschaftendienst Twitter alle Anwesenden auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Der Verdächtige wurde nicht festgenommen", warnte die Universität. Die Schüsse seien im Gebäude "Campbell Hall" auf dem Campus gefallen.

Die örtlichen Behörden erklärten, der Schütze sei noch auf der Flucht. Es handele sich um einen 19-Jährigen, der bewaffnet und gefährlich sei. Die Central Michigan University wurde geschlossen, zahlreiche Polizei - und Rettungsfahrzeuge fuhren zu den Gebäuden der Uni in Mount Pleasant. Der Ort liegt zweieinhalb Autostunden nordöstlich von Detroit.

CMU SGA @CMUSGA ⚠️Anyone living north of campus towards downtown, please lock your doors, shut your blinds and stay inside. ⚠️ Twitter 02.03.2018 16:32 Uhr via