Harry und Meghans Pfarrer Erst Vorkämpfer, jetzt Superstar

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Stillstehen und predigen - das ist nicht Bischof Michael Currys Stil. Ganz in der Tradition schwarzer Prediger in den USA lebt der amerikanische Pastor von Harry und Meghans Hochzeit seine Worte. Er gestikuliert, geht mit und ist fast ein wenig ausgelassen, wenn er sich warmpredigt.

"Wenn die Liebe regiert, dann geht kein Kind in dieser Welt mehr hungrig ins Bett. Wenn die Liebe regiert, wird Armut Geschichte. Wenn die Liebe regiert, ist mehr als genug Platz für alle Kinder Gottes", so Curry in seiner Predigt für das königliche Brautpaar.

Prediger in der vierten Generation

Bischof Michael Curry gilt als progressiv und jemand, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Als Bischof in North Carolina war er einer der ersten, der gleichgeschlechtliche Ehen in den Kirchen dort erlaubt hat.

Michael Curry demonstriert vor dem Weißen Haus.

Der fröhliche Mann ist seit 40 Jahren Pastor und war in Gemeinden in North Carolina, Ohio und Maryland tätig. Der 65-Jährige ist in Chicago in eine Familie von Predigern geboren worden, erzählt er bei ABC: "Mein Großvater war ein Baptistenprediger. Mein Vater war Prediger in der Episcopal Church. Und bei meinem Urgroßvater wissen wir nicht genau, wo er gepredigt hat, aber auch er war ein Prediger."

Nachfahre von Sklaven bei königlicher Hochzeit

Curry ist tief verwurzelt in seinem Glauben. Als er aufwuchs, wurde bei ihm Zuhause jeden Abend gebetet. Currys Vater hat sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert. Er hat mitgeholfen, die Rassentrennung in Schulen in seiner Stadt zu beenden. Und sein Sohn Michael war einer der Schüler, die 1963 in Buffalo, New York zum ersten Mal in eine gemischte Schule gingen.

Dass sein Sohn mal mit überwältigender Mehrheit zum ersten schwarzen Vorsteher der Episcopal Church in den USA gewählt wird, hätte sich Curry senior wohl nie träumen lassen. Dass der Nachfahre von Sklaven mal bei einer königlichen Hochzeit in England predigen würde, das konnte der Bischof selbst kaum glauben, als er es gehört hat.

"Ich habe das nicht geglaubt, als einer meiner Mitarbeiter sagte, dass ein Anruf kam, dass ich bei der königlichen Hochzeit predigen soll", so Curry. "Ich habe gesagt: hör auf mich in den April zu schicken. Und dann habe ich gefragt: wirklich? Und er hat ja gesagt."

Durch die Predigt zum Kultstatus

Michael Curry lacht gern, liest gern, ist Footballfan und hat vor einigen Jahren angefangen, Violine zu spielen. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und hat mehrere Bücher geschrieben. Er ist ein Rockstar - in den USA nicht erst seit der Hochzeit von Harry und Meghan.

Aber mit seiner Predigt dort hat er es bis in die bekannte Kult-Satireshow "Saturday Night Live" geschafft. Hier haben sie schon am Abend der Hochzeit ordentlich über seinen Auftritt gelacht:

"Es ist gut, zurück zwischen Schwarzen zu sein. Es war hart, wirklich hart. Ich habe gepredigt. Ich habe Zeugnis abgelegt. Ich habe geschrien, während mich 500 steife Engländer angeguckt haben, als wenn ich ein Pups im Aufzug wäre", so die Satiriker.

Und mit seiner Prominenz bekommt er auch zusätzlich Aufmerksamkeit für seine Themen. Gemeinsam mit anderen Kirchenvorstehern hat er Donnerstagabend bei einer Mahnwache vor dem Weißen Haus gefordert, dass die Politik den Glauben nicht instrumentalisieren solle. Einmal mehr hat er ein Signal für Toleranz und Liebe gesetzt: "Möge Gott uns alle in seinen allmächtigen Händen der Liebe halten", so Curry.