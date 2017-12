Die mexikanische Armee soll künftig zunehmend Polizei-Aufgaben übernehmen. Offiziell sollen so Banden und Drogen-Kartelle effektiver bekämpft werden. Menschenrechtler befürchten aber, dass die neuen Gesetze die Bürgerrechte massiv aushöhlen.

Von Stephan Lina, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Sie haben demonstriert, Straßen blockiert, Petitionen eingereicht. Geholfen hat es nichts. Trotz der massiven Proteste von Menschenrechts-Organisationen hat Mexikos Senat das umstrittene Gesetz zur Inneren Sicherheit auf den Weg gebracht. Und das im Eilverfahren. In einer Nacht- und Nebel-Aktion segneten die zuständigen Ausschüsse noch einige kleine Änderungen ab, bevor es ins Plenum ging. Künftig wird Mexikos Militär verstärkt den Kampf gegen die ausufernde Kriminalität übernehmen und dabei polizeiliche Aufgaben übernehmen.

Präsident Enrique Peña Nieto verteidigte das Gesetz: "Wir brauchen einen angemessenen gesetzlichen Rahmen, der den Einsatz von Soldaten im Inneren regelt. Einen klaren Rahmen, der die Mittel und die Ziele für unser Militär definiert, das ja heute schon in zahlreichen Bundesstaaten und Gemeinden im Einsatz ist", so Mexikos Staatsoberhaupt.

Die Regierung verteidigt die Reformen

Die Regierung argumentiert, das neue Gesetz legalisiere das, was ohnehin längst Praxis ist. Seit 2006 setzt Mexiko in zahlreichen Regionen des Landes Soldaten als schwer bewaffnete Sicherheitsmacht ein. Sie übernehmen Aufgaben, denen die schlecht bezahlte und oft korrupte Polizei nicht gewachsen ist. Damals sprach man von einer Übergangslösung. Sie sollte nur bis zu einer großen Polizeireform in Kraft bleiben.

Davon ist heute keine Rede mehr, hört man Generäle wie Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos: "Wir stehen Schulter an Schulter mit der Regierung, mit den Bundesstaaten und der lokalen Verwaltung. Wir wollen unsere Mitbürger schützen. Wann immer Staat, Gesetze und Leben bedroht sind, steht unser Militär bereit. Sie zu schützen und zu verteidigen, das ist unser wichtigster Auftrag", sagt er.

Bürgerrechtler fürchten Willkür

Menschenrechts-Organisationen, aber auch die Vereinten Nationen sehen dies völlig anders. Sie kritisieren vor allem den entscheidenden Passus des Gesetzes. Dort heißt es, das Militär könne eingesetzt werden, wann immer die nationale Sicherheit bedroht ist. Diese Formulierung gilt aber als Gummi-Paragraph. So sei nicht definiert, wann genau dieser Fall eintrete, sagt José Antonio Guevara, der eine nationale Menschenrechts-Organisation leitet.

Er befürchtet Willkür und noch mehr Gewalt, wenn schwer bewaffnete Soldaten unter den Bedingungen des Kriegsrechts losziehen: "Sie werden auf die Straßen geschickt, ohne Kontrolle und ohne Beschränkungen. Das heißt, sie müssen auch nicht darauf achten, ob ihr Auftrag in Konflikt mit den Bürgerrechten steht. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird abgeschafft. Dieses Gesetz ist ein Freibrief zum Töten", sagt Guevara.

"Es wird ein Blutbad geben"

Noch drastischer formuliert es die bekannte Aktivistin Julia Klug. Das Gesetz gebe dem Staat die Möglichkeit, Kritiker zu bespitzeln und jede Form von Protest brutal zu unterdrücken: "Es wird ein Blutbad geben. Sie werden uns massakrieren, wenn wir für ein besseres Land kämpfen. Sie zertrümmern unsere Rechte. Wir werden nicht mehr demonstrieren dürfen, wir werden nichts mehr tun können", sagt Klug.

Die Gesetzesreform kommt kurz bevor in Mexiko der Wahlkampf beginnt. Im kommenden Jahr wird ein neuer Präsident gewählt, es werden harte politische Auseinandersetzungen erwartet.