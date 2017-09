Durch die schweren Erdbeben im September sind Mexiko Schäden in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro entstanden. Das erklärte Staatschef Peña Nieto. Auch mehrere Klöster, Tempel und historische Gebäude, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählen, müssten repariert werden.

Die mexikanische Regierung schätzt die Schäden, die dem Staat durch die beiden schweren Erdbeben im September entstanden sind, auf weit mehr als zwei Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro). Wie Staatspräsident Enrique Peña Nieto mitteilte, seien allein 370 Millionen Dollar für die Reparatur von Schäden in den Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas notwendig, die durch das Beben der Stärke 8,2 am 7. September entstanden waren. Damals lag das Zentrum im Pazifik, 100 Menschen starben im Süden des Landes.

Viele Schulen und historische Gebäude beschädigt

Die weitaus größten Kosten schlagen allerdings durch das Beben der Stärke 7,1 vom 19. September zu Buche, das besonders Mexiko-Stadt schwer traf. Dabei starben 337 Menschen. Das Zentrum des Bebens lag nur rund 130 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Neben den Reparaturkosten für Gebäude in Höhe von rund 570 Millionen Dollar wird mit rund 740 Millionen Dollar für die Instandsetzung von Schulen gerechnet.

Durch die Beben wurden auch über 1500 Kirchen und historische Gebäude beschädigt. Die Kosten der Restaurierung veranschlagte Kulturministerin María Cristina García Cepeda auf mehr als 400 Millionen US-Dollar. Beschädigt wurden auch 14 Tempel und Klöster aus dem 16. Jahrhundert in den Bundesstaaten Morelos und Puebla, die auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes stehen. "Ich hoffe, dass in Kürze, in einigen Monaten, alles wiederhergestellt ist", sagte Peña Nieto.

