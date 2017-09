Die Zahl der Erdbeben-Opfer in Mexiko steigt weiter: Inzwischen gehen die Behörden von mindestens 90 Toten der vom Präsidenten als "Jahrhundert-Beben" bezeichneten Katastrophe aus. Noch trauen sich viele Anwohner nicht in ihre Häuser.

Die Zahl der Toten des Erdbebens in Mexiko ist auf mindestens 90 gestiegen. Allein im Bundesstaat Oaxaca seien 71 Menschen ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der Zivilschutzbehörde. Hinzu kommen lokalen Behörden zufolge mindestens 15 Menschen im Bundesstaat Chiapas und weitere vier in Tabasco.

1/9 Schweres Erdbeben vor Mexiko Vollbild Eines der bisher schwersten Erdbeben hat Mexiko erschüttert. Mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, liefen die Menschen teilweise in Schlafanzügen auf die Straße - so wie hier in Mexiko-Stadt. | Bildquelle: AFP

"Katia" verschlimmerte die Lage

Am Wochenende dauerten die Aufräumarbeiten an. Viele Anwohner trauten sich noch nicht in ihre Häuser zurück, da sie angesichts der schlechten Zustände der Gebäude befürchteten, dass diese bei Nachbeben einstürzen könnten. Erschwerend hinzu kamen die Folgen des Sturms "Katia", der am Samstag in Mexiko auf Land getroffen war. Zwar schwächte er sich danach massiv ab, hinterließ aber trotzdem 70.000 Menschen in Bundesstaat Veracruz ohne Strom. Zwei Menschen starben bei Erdrutschen und angesichts starker Regenfälle wurden weitere befürchtet.

Stärkstes Beben seit Jahrzehnten

Das Erdbeben in Mexiko war das stärkste in dem Land seit mehr als acht Jahrzehnten. Das Beben erreichte eine Stärke von 8,1. Beim schwächeren aber weitaus verheerenderen Beben im Jahr 1985 waren Tausende Menschen gestorben. Weil das Epizentrum der Erschütterung weiter von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt war als 1985, blieb die Metropole diesmal weitgehend verschont.

Die Situation nach schweren Erdbeben in Mexiko

tagesschau 20:00 Uhr, 09.09.2017, Peter Sonnenberg, ARD Rio de Janeiro







