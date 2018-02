Die geplante US-Mauer an der Grenze zu Mexiko sorgt für viel Empörung. Doch Mexiko selbst schiebt Zehntausende Flüchtlinge aus Mittelamerika ab - auch wenn ihnen in ihrer Heimat Gewalt droht.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Am frühen Abend füllt sich das Casa Tochán in Mexiko-Stadt. In der Gemeinschaftsküche rührt der diensthabende Koch Reis und Bohnen zusammen für die 25 Mittelamerikaner, die derzeit in der spendenfinanzierten Migrantenherberge leben.

Alle sind vor der Gewalt geflohen. Honduras und El Salvador gehören zu den Ländern mit den höchsten Mordraten der Welt. Der Honduraner Manuel kommt von seinem Job in einer Tortillafabrik, den er offiziell gar nicht haben dürfte, weil er in Mexiko nur geduldet ist.

Flucht vor Banden

Der Asylantrag des 22-Jährigen wurde abgelehnt. "Die Behörden haben mir gesagt, dass Venezolaner und El Salvadorianer im Moment die Priorität hätten", so Manuel. "Ich wollte meine Heimat nicht verlassen, meine ganze Familie, aber ich musste! Die Maras, die Jugendbanden, haben mich mit dem Tode bedroht, weil ich nicht ihr Informant werden wollte. Ich habe im Empfang des Obersten Gerichts gearbeitet und hatte deshalb Zugang zu Informationen, die sie haben wollten."

Die Polizei sei in solchen Fällen keine Hilfe, weil sie entweder selbst bedroht wird oder mit den Banden kooperiere, erzählt Manuel mit regungsloser Miene. Auch in Mexiko hat er schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht: Grundlos sei er verhaftet worden und musste 16 Tage in einem Abschiebegefängnis ausharren, bis die Behörden merkten, dass seine Papiere in Ordnung waren und ihn freiließen.

Wandgemälde von Flüchtling Manuel.

Hunderttausende suchen Schutz

"In dem Gefängnis diskriminieren sie die Mittelamerikaner: Migranten aus anderen Ländern bekommen drei gute Mahlzeiten am Tag, wir nur Tortillas und gekochte Karotten", erinnert er sich. Bevor er entlassen wurde, sei er gezwungen worden zu unterschreiben, dass er immer gut zu Essen hatte.

Es hätte jedoch auch schlimmer kommen können. "Als ich in dem Knast war, wurden mehrere Menschen von Bandenmitgliedern ermordet, auch ein kleiner Junge aus Nicaragua - Saúl, vier Jahre alt. In den Nachrichten wird das gar nicht erwähnt", sagt Manuel.

Selten ist das Schicksal von Migranten ein Thema: Etwa 400.000 Mittelamerikaner durchqueren Mexiko jährlich auf dem Weg in die USA. Immer mehr wollen aber - so wie Manuel - in Mexiko bleiben und bitten um Asyl. Die meisten jedoch vergeblich.

Amnesty beklagt illegale Abschiebungen

76.000 Mittelamerikaner wurden im vergangenen Jahr abgeschoben - viele, ohne jemals über ihre Rechte informiert worden zu sein, beklagt Amnesty International. Die Organisation wirft Mexiko schwere Menschenrechtsverletzungen und illegale, systematische Abschiebungen vor, die gegen internationale Prinzipien verstießen.

Danach darf niemand in sein Herkunftsland zurückgebracht werden, der dort Angst um sein Leben haben muss. Die Französin Garance Tardieu von Amnesty Mexiko hat an dem Bericht gearbeitet, für den unter anderem 300 Migranten befragt wurden, die in Abschiebehaft saßen. Bei 40 Prozent gab es Hinweise auf illegale Abschiebung.

"Mexikos Politik ist heuchlerisch", sagt Tardieu. "Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Mexiko der Torwächter der USA ist, indem es Mittelamerikaner schon an seiner Südgrenze abfängt, damit sie gar nicht erst in die USA gelangen können."

Flüchtlinge als Verhandlungsgegenstand

Seit Donald Trump Präsident sei, sorge sich das Land um die Abschiebungen von Mexikanern aus den USA. "Und dabei macht Mexiko an seiner Südgrenze das gleiche, fängt mittelamerikanische Flüchtlinge ab und schickt sie zurück. Die haben jedes Recht, in Mexiko um Asyl zu bitten", so Tardieu weiter.

Trotz aller Anti-Trump-Rhetorik - Mexiko erledigt nach wie vor die Drecksarbeit für die USA und hält Mittelamerikaner fern. Sie sind Verhandlungsgegenstand, wenn es etwa um den Fortbestand der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA geht. Den Vorwurf, illegal abzuschieben, wies die zuständige Behörde in einer dürren Erklärung zurück. Zu einem Interview ist dort niemand bereit.

Die zwischen den USA und Mexiko geplante Mauer sorgt immer wieder für Schlagzeilen - die Flüchtlingen in Mexiko dagegen nicht.

Kaum Chancen auf Asyl

Im Casa Tochán wartet Carlos aus El Salvador seit sechs Monaten auf einen Bescheid der Migrationsbehörde. Auch er floh vor der Gewalt der Maras, nachdem sie seinen Cousin ermordet hatten. Für zwölf Euro schwarz pro Tag putzt der 23-jährige Automechaniker in Mexiko-Stadt Häuser reicher Leute.

Mexiko ist nicht sein Traumziel: "Wenn ich nicht so arm wäre, würde ich in die USA gehen. Aber ich kann die drei- bis viertausend Dollar für den Schleuser an der Grenze nicht zahlen. Die USA wären schon toll: Dort verdient man mehrere Dollar pro Stunde", sagt Carlos. In Mexiko sei es wenigstens ein bisschen besser als in El Salvador. Dort herrsche große Armut. "Deshalb gibt es auch so viel Kriminalität. Für die jungen Leute ist es einfacher, in den Mara-Banden mitzumachen, als eine gut bezahlte Arbeit zu finden", sagt er.

Carlos‘ Traum ist ein positiver Asylbescheid und dann die Arbeitserlaubnis, die es ihm ermöglicht, einen Job zu suchen und Geld nach Hause zu seiner Mutter und seinem kleinen Bruder zu schicken. Herbergsleiterin Gabriela Hernandez wackelt skeptisch mit dem Kopf: In den fünf Jahren des Bestehens der Migrantenherberge hat sie nur vier Fälle erlebt, in denen Asylanträge bewilligt wurden.

"Ich glaube, die Behörde nimmt einfach alle Anträge, wirft sie hoch in die Luft, und der eine Antrag, der in der Hand landet, wird bewilligt. Die angegebenen Asylgründe spielen offensichtlich überhaupt keine Rolle. Dabei sieht man bei allen Geschichten, wie groß die Lebensgefahr ist", sagt sie.

Ohne Asyl bleibt nur das Leben in der Illegalität. Denn die Rückkehr nach Hause schließen alle Bewohner des Casa Tochán aus.

Mexiko schiebt Flüchtlinge aus Mittelamerika ab - und ruft Menschenrechtler auf den Plan

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

14.02.2018 07:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. Februar 2018 um 06:15 Uhr.