Nach Erdbeben in Mexiko Weihnachten feiern ohne Kirche

Mexiko erinnert sich an das schwere Erdbeben vor vier Monaten - gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Hunderte Menschen wurden getötet, viele sehr alte Kirchen zerstört. Die Gottesdienste finden trotzdem statt. Viele Gemeinden helfen sich mit Notlösungen.

Von Stephan Lina, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Katholische Prozessionen in Mexiko sind eine lautstarke Angelegenheit. Da machen auch die Gläubigen in Xochimilco keine Ausnahme. Angeführt von bunt verkleideten Tänzern, von Trommeln und Trompeten ziehen sie zu einer kleinen Kirche. Mittendrin: Das Niñopa. Die Figur des Christkindes stammt aus dem 16. Jahrhundert. Sie wird von den Familien des Ortes in deren Häusern aufbewahrt und in der Weihnachtszeit - prächtig eingekleidet - von Kirche zu Kirche gebracht. In diesem Jahr aber ist alles anders. Denn 11 der 12 Kirchen von Xochimilco wurden am 19. September schwer beschädigt, als in der Mittagszeit ein heftiges Erdbeben Mexiko erschütterte.

San Bernardino de Siena, eine von vielen Kirchen, die Risse aufweisen und gesperrt sind.

Auch San Bernardino de Siena, ein prächtiger Bau aus der Kolonialzeit war betroffen, erzählt Bertrand Emerusabe, ein junger Priester aus Burundi, den alle nur Padre Beni nennen: "Im Eingangsbereich sind einige der Bögen eingebrochen. Diese Bögen waren einer der schönsten Teile der Kirche. Aber auch in der Kirche selbst ist einiges eingebrochen, es gab massive Risse. Deswegen mussten wir die Kirche bis auf weiteres schließen, bis alle Schäden genau erfasst sind."

Komplizierte Bürokratie erschwert Restaurierung

Das aber kann dauern in einem Land, das für seine langsame und unglaublich komplizierte Bürokratie berüchtigt ist. So lange bleibt San Bernardino gesperrt, wie viele andere Kirchen in Mexiko auch. Von außen wirkt das Gotteshaus gar nicht wie eine Ruine. Das liege vor allem daran, dass Hunderte Freiwillige nach dem Erdbeben mit anpackten und aufräumten, so gut es ging, sagt Padre Beni.

Er ist froh, dass in San Bernardino niemand von Trümmern erschlagen wurde. Anders sei es in Nachbargemeinden gewesen, wo es Tote gab. Für den jungen Priester war das Erdbeben eine prägende Erfahrung: "Wir haben die Ohnmacht erlebt, die Schwäche des menschlichen Daseins. Aber gleichzeitig haben wir auch die andere Seite erlebt: Solidarität, Zusammenhalt. Die Stärke der Menschen, die sich gegenseitig geholfen haben."

In Zelten werden Altare aufgebaut. Mexikanerinnen in Festtagskleidung in Xochimilco

In vielen Gemeinden behilft man sich derzeit mit Notlösungen. In San Bernardino zum Beispiel finden die Sonntagsgottesdienste und auch die Christmette in einem Zelt statt, wo Freiwillige einen Altar gezimmert und riesige Blumengebinde aufgebaut haben. Dieser Einsatz beeindruckt auch Nuria Sanz von der Unesco, die immer wieder nach Xochimilco kommt. Denn der kleine Ort gehört wegen seiner schwimmenden Gärten und seiner kolonialen Architektur zum Weltkulturerbe. Nuria Sanz von der UNESCO erzählt: "Mich hat bewegt, wie sehr die Gemeinden mit ihrem Erbe verbunden sind. Viele Leute haben mir gesagt, zuerst müssen wir die Kirche wieder aufbauen. Mein Haus kann warten. Für mich ist das eine beeindruckende Aussage."

Nun aber muss wieder aufgebaut werden. Doch die zähe Bürokratie Mexikos dürfte dafür sorgen, dass die Gläubigen in vielen Gemeinden noch eine Weile warten müssen, bis sie wieder in ihren Kirchen beten dürfen.

Weihnachten ohne Kirche - Erdbebenfolgen in Mexiko-Stadt

Stephan Lina, ARD Mexiko-Stadt

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk Kultur am 23. Dezember 2017 um 07:09 Uhr.