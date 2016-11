Mit einem Schlachtermesser hat ein Mann auf dem Campus der State University im US-Bundesstaat Ohio mehrere Menschen verletzt. Zuvor war er mit dem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Ein Polizist erschoss den Mann.

Ein bewaffneter Angreifer hat an der Ohio State University in der amerikanischen Stadt Columbus mehrere Menschen verletzt. Er habe erst mit einem Auto Passanten angefahren und sei dann mit einem Schlachtermesser auf sie losgegangen, so die Behörden. Binnen weniger als einer Minute sei der Mann von einem herbeigeeilten Polizisten erschossen worden, so ein Polizeisprecher.

Neun Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Universitätspräsident Michael Drake. Einige wurden wegen Stich- oder Schnittverletzungen behandelt, andere wegen Verletzungen aufgrund des Zusammenpralls mit dem Auto. Der Campus der State University war am Vormittag für mehr als eine Stunde abgeriegelt worden, ehe die Behörden das Gelände wieder für sicher erklärten.

FBI in Ermittlungen eingeschaltet

Zuvor war die Universitätsleitung von einem Schützen ausgegangen und hatte eine Warnung herausgegeben: Die bis zu 66.000 Studenten auf dem Campus sollten fliehen, sich verstecken und kämpfen. Um das Universitätsgelände hatten sich unzählige Polizisten und weitere Einsatzkräfte postiert.

Die Suche nach einem möglichen Mittäter sei ergebnislos verlaufen, sagte Ohios Polizeichef Craig Stone. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu einem möglichen Motiv für die Tat, schlossen aber einen terroristischen Hintergrund nicht aus. In jedem Fall sei die Tat absichtlich verübt worden. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.