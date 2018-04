Merkel und Trump Die Differenzen bleiben

Kanzlerin Merkel und US-Präsident Trump bemühen sich bei der Pressekonferenz im Weißen Haus um Harmonie. Doch die Differenzen bleiben auch nach diesem Treffen.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

US-Präsident Donald Trump redete sich in der Mitte der Pressekonferenz in einen Rausch. Bundeskanzlerin Angela Merkel bemühte sich, ihre Gesichtszüge zu kontrollieren. Regierungssprecher Steffen Seibert rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Sieben Minuten redete Trump zur US-Innenpolitik.

Dabei hatte alles so gut herzlich begonnen. Trump hatte offenbar von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei dessen Besuch in Washington gelernt. Er begrüßte Merkel mit Applaus, Handschlag und Küsschen. "Wir haben eine großartige Beziehung, von Beginn an, das haben nicht alle verstanden", sagte er. "Sie sind eine außergewöhnliche Frau und es ist eine Ehre sie im Weißen Haus zu empfangen."

Merkel zum Arbeitsbesuch bei Trump

Plan für neue Gespräche

Doch an ihren Differenzen kommen Merkel und Trump weniger charmant vorbei, als es dem französischen Staatspräsident noch im Weißen Haus gelungen war. Wie Macron warb die Bundeskanzlerin dafür, das Atomabkommen mit Iran beizubehalten.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben mit dem US-Außenministerium einen Plan für neue Gespräche mit Teheran ausgehandelt: "Ich habe von unserer Perspektive nochmal darauf hingewiesen, dass die gesamte Region für uns von größter Bedeutung ist", sagte sie. Denn sie liege nicht Tausende Kilometer entfernt, wie das bei den USA, Iran und Syrien der Fall ist. "Sondern das sind Länder direkt vor unserer Haustür."

Aber die Entscheidung liege jetzt bei Präsident Trump, sagte Merkel. Trump droht Sanktionen wieder einzusetzen und bringt damit das Abkommen in Gefahr. Sein neuer Außenminister Pompeo erklärte zur gleichen Zeit, es sei unwahrscheinlich, dass Trump den Deal unverändert lässt.

Unverändert blieben offenbar auch die Positionen beim Thema Handel: Die Vereinigten Staaten hätten derzeit mit der EU ein Handelsdefizit von 151 Milliarden US-Dollar, sagt Trump. "Die Kanzlerin und ich haben darüber gesprochen. Wir wollen das fairer gestalten. Das will auch die Kanzlerin."

Trump bedankte sich herzlich für ihren Besuch im Weißen Haus.

Europa bietet Gespräche über die Handelsbeziehungen an, verlangt aber, von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden. Eine Entscheidung fiel in Washington aber nicht: "Der Präsident wird entscheiden, das ist klar", sagt sie. "Wir haben uns ausgetauscht über den Stand der Verhandlungen. Aber die Entscheidung liegt beim Präsidenten."

Das Treffen verlief in freundlicherer Atmosphäre als Merkels erste Reise zu Trump nach Washington. Die Bundeskanzlerin hat mit ihrem Arbeitsbesuch dort angesetzt, wo der französische Präsident Macron bei seiner Abreise aus Washington aufgehört hatte. Werden Sie Erfolg haben? Das zeigt sich erst in den kommenden beiden Wochen.