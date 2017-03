Bislang haben US-Präsident Trump und Kanzlerin Merkel eher übereinander geredet. Damit soll Schluss sein - am Abend brach Merkel auf in Richtung USA. Im Schlepptau mehrere deutsche Wirtschaftsbosse - in Washington geht es vor allem ums Geld.

Von Stephan Ueberbach, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist sozusagen der Antrittsbesuch 2.0 - und vielleicht klappt es ja im zweiten Anlauf. Obwohl die Kanzlerin am Montagabend von einem freundlichen Telefonat mit Donald Trump berichtet hat, sind die großen Fragezeichen geblieben: Was hat der neue US-Präsident vor? Wie denkt er über die NATO und die Europäische Union? Will er die amerikanische Wirtschaft wirklich abschotten und Produkte aus dem Ausland mit Strafzöllen künstlich teurer machen?

An der Haltung der Bundesregierung zum Thema Freihandel hat sich jedenfalls in den vergangenen Tagen nichts geändert. "Wir glauben weiterhin daran, dass Freihandel Vorteile für alle Beteiligten hat. Wir glauben an eine nichtprotektionistische Weltwirtschaftsordnung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Deutsche Industrie erwartet jedenfalls, dass sich die Kanzlerin in Washington für einen freien Welthandel stark macht, weil davon auch die USA profitieren. Industrie-Präsident Dieter Kempf sagte dem Deutschlandfunk: "BMW exportiert aus den USA mehr Automobile im Jahr als die beiden großen amerikanischen Unternehmen General Motors und Ford zusammen. Auch das gehört zur Wahrheit."

Handelsbeziehungen zwischen USA und Deutschland im Überblick

16.03.2017, Ralf Kühn, ARD-aktuell







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-269769~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Überzeugungshilfe aus der Industrie

Mit den Chefs von Siemens, BMW und Schaeffler hat die Kanzlerin gleich drei Schwergewichte als Überzeugungshilfe aus der deutschen Wirtschaft im Schlepptau. Denn angeblich traut Donald Trump Industriebossen ja mehr zu als der Politik. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries empfiehlt der deutschen Seite, cool zu bleiben: "Das ist ja auch in der Vergangenheit schon so gewesen, dass Herr Trump Ankündigungen gemacht hat, die er nachher nicht umgesetzt hat. Und man hat manchmal den Eindruck, dass man auch ein paar Fakten mal nachliefern muss, für die Bewertung."

Soll heißen: Der neue US-Präsident braucht ganz offensichtlich Nachhilfe, auch mit Blick auf die vielen Krisenherde dieser Welt. Von der Ukraine über Nordkorea, Syrien und Nordafrika bis hin zum Kampf gegen den islamistischen Terror - Angela Merkel und ihre Delegation sind darauf vorbereitet, in Washington als Ratgeber aufzutreten. Schließlich gilt Trump als außen- und sicherheitspolitischer Laie. Nach Ansicht von Sahra Wagenknecht sollte die Kanzlerin außerdem das Thema Überwachung durch die NSA zur Sprache bringen. Die Chefin der Linksfraktion sagte dem SWR: "Ich finde, es wäre tatsächlich an der Zeit, das deutlich anzusprechen und allen Druck, den man machen kann, auszuüben, damit das endlich abgestellt wird."

Ausfälligkeiten - vergeben und vergessen

Was in Washington keine Rolle spielen soll, das sind die Ausfälle des damaligen Präsidentschafts-Kandidaten Trump. Dabei hatte der Milliardär im amerikanischen Wahlkampf die deutsche Flüchtlingspolitik und die Kanzlerin immer wieder scharf attackiert. Und ist dabei auch persönlich geworden: "Ich dachte immer, Merkel wäre eine großartige Anführerin. Aber was sie in Deutschland getan hat, ist geisteskrank", sagte er damals.

Aus der Bundesregierung heißt es dazu, man blicke nach vorn und nicht zurück. Das hält auch die Kanzlerin für richtig: "Das direkte Gespräch ist immer viel besser, als wenn man übereinander redet. Miteinander reden statt übereinander, das wird mein Motto sein bei diesem Besuch, auf den ich mich ausdrücklich freue."

Und dieser Besuch wird nach der Lage der Dinge diesmal wohl auch tatsächlich stattfinden können. Der Wetterbericht für Washington sagt nämlich viel Sonne voraus, und Temperaturen bis 14 Grad.