Bundeskanzlerin Merkel hat Russlands Präsidenten Putin in Sotschi am Schwarzen Meer getroffen. Es ist ihr erster Besuch in dem Land seit der Annektion der Krim. Russische Beobachter hatten eine harte Haltung der Kanzlerin erwartet.

Von Hermann Krause, ARD-Studio Moskau

Kanzlerin Angela Merkel ist bei ihrem Kurzbesuch in Sotschi von Russlands Präsidenten Wladimir Putin empfangen worden. Es ist fast zwei Jahre her, dass die Kanzlerin zu einem offiziellen Besuch in Russland war. Im Jahr 2015, zum 70. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland, wollte sie nicht in Moskau sein, das Ganze aber auch nicht völlig ignorieren. Statt am 9. Mai kam sie dann am 10. und legte mit Putin im Alexandergarten am Kreml einen Kranz nieder. In ihrer Ansprache sagte sie: "Angesichts all dieser historischen Ereignisse bin ich dankbar dafür, dass Versöhnung zwischen unseren Völkern möglich war, dass Deutsche und Russen heute gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten können."

Da Merkel vorher viel über die Verbrechen der Nazis geredet hatte, entstand dann wohl auch jener Versprecher: "Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annektion der Krim und die militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine hat diese Zusammenarbeit einen schweren Rückschlag erlitten."

Tina Hassel, ARD Moskau, mit Informationen zu Merkels Besuch in Russland

tagesschau 15:00 Uhr, 02.05.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-284557~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ein schwerer Rückschritt

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Sotschi

Putin ging auf die Formulierung "verbrecherische Annektion" gar nicht ein. Nach russischer Auffassung handelt es sich um eine legale Wiedervereinigung zwischen Russland und der Krim. Zur Situation in der Ostukraine sagte er: "Was die Einwände bezüglich der Einhaltung des Minsker Abkommens angeht: Beide Seiten beklagen die Verletzungen der Waffenruhe. Ich stimme mit der Frau Bundeskanzlerin überein - es gibt keine Alternative zum Minsker Abkommen. Dies muss mit Hilfe der OSZE umgesetzt werden."

Vor zehn Tagen jedoch kam ein Mitarbeiter der OSZE ums Leben, und zwar in dem von den Separatisten kontrollierten Gebiet. Diese wiesen alle Verantwortung von sich. Für den ohnehin wackeligen Friedensprozess ist das Ganze ein schwerer Rückschritt, der auch die Gespräche belasten wird. Dennoch meint der Deutschlandexperte Wladislaw Below: "Die Stimmung von Frau Merkel ist ziemlich konstruktiv. So hat sie erklärt, man solle sich nicht nur auf die Probleme, sondern mehr auf die Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte konzentrieren."

Differenzen über Syrien bleiben

Das ist nicht so ganz einfach. Nach wie vor gelten die Sanktionen gegen Russland. Daran wird sich kaum etwas ändern. Russland sieht sich umzingelt von der NATO. Die Stationierung auch deutscher Soldaten im Baltikum wird als Affront gesehen. Hinzu kommen die Differenzen über Syrien. Below: "Ich erwarte ein Gespräch nach dem Motto, trotz der Probleme müssen wir miteinander reden. Kritik gibt es auch an der russischen Syrien-Politik. Der Westen sieht Assad als Schlächter, der Frauen und Kinder mit Gas tötet. Hier wird die Kanzlerin eine ziemlich harte Haltung einnehmen."

Putin lädt diesmal nach Sotschi ans schwarze Meer ein, eine weitläufige Residenz: Merkel war dort bereits einmal im Jahr 2007. Bekannt ist die Szene als Putin seine Labrador-Hündin ins Zimmer ließ, angeblich nicht wissend, dass die Kanzlerin Angst vor Hunden habe.

Der Propagandasender Sputnik meint, Merkel habe im beginnenden Wahlkampf umgeschaltet und werde ihre Russland-Politik so ausrichten, dass sie damit beim deutschen Wähler Punkten könne.

Schönes Wetter, viele Probleme: Merkel bei Putin in Sotschi

Hermann Krause, ARD Moskau

02.05.2017 11:14 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten am 02. Mai 2017 die tagesschau um 14:00 Uhr und Inforadio um 10:01.