Bei allen Differenzen gebe es "auch Themen, bei denen wir einer Meinung sind": Kanzlerin Merkel hat sich in Sotschi für gute Beziehungen mit Moskau ausgesprochen - schon aus strategischem Interesse. Von Putin gab es weiße Rosen zur Begrüßung.

Die Kulissen am Schwarzen Meer ist malerisch, die Themen eher schwer. Eskalation in Nahost, Iran-Abkommen, Syrien, Ukraine-Konflikt, das Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 und das schwierige deutsch-russische Verhältnis insgesamt. Angela Merkel hatte Russland zuletzt vor einem Jahr besucht - es gab also einiges zu besprechen.

Präsident Wladimir Putin begrüßte den Gast aus Deutschland mit weißen Rosen in seiner Residenz an der Schwarzmeerküste. Der Kremlchef messe dem Treffen mit Merkel große Bedeutung bei, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow vor Beginn: "Das ist ein sehr wichtiger Besuch." Es sei eine gute Gelegenheit, sich in internationalen Problemen abzustimmen.

Merkel betont notwendige Gespräche mit Putin

tagesschau24 15:30 Uhr, 18.05.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-404935~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die aktuellen Krisen könnten nur gelöst werden, wenn man intensiv miteinander spreche, sagte die Kanzlerin nach dem Vier-Augen-Gespräch mit Putin. Bei allen Differenzen gebe es "auch Themen, bei denen sind wir durchaus einer Meinung", sagte sie. "Ich halte das Miteinander-Reden für absolut wichtig." Deutschland habe ein "strategisches Interesse daran, gute Beziehungen zu Russland zu haben", betonte sie.

Auch Putin sprach sich für einen engen Dialog mit Deutschland aus. Zwar gebe es "verschiedene Einschätzungen der einen oder anderen Situation auf der Welt", sagte er. "Die Probleme zu lösen ist aber nicht möglich, wenn man keinen Dialog miteinander führt." Gerade in der Wirtschaft sei Deutschland ein "Schlüsselpartner" für Russland.

Pipeline-Projekt

Im Streit um die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland signalisierte Putin vorsichtige Zugeständnisse. Russland könne auch nach dem Start der Nord Stream 2 Erdgas über die Ukraine in Richtung EU schicken

Merkel und Putin hatten sich für das Pipeline-Projekt ausgesprochen. Kritik kam von den USA, aber auch von europäischen Partnern. Mit Hilfe der Nord Stream 2 kann Russland sein Erdgas durch die Ostsee direkt nach Mittel- und Westeuropa schicken. Die Route umgeht allerdings eine bestehende Pipeline in der Ukraine, die auf die Durchleitungsgebühren für russisches Gas angewiesen ist. Putin sagte, Russland habe nicht die Absicht, nach dem Start von Nord Stream 2 den Transit durch ukrainisches Territorium zu beenden. Russland werde die Gaslieferungen über die Ukraine fortsetzen, "solange diese wirtschaftlich gerechtfertigt sind". Der am Dienstag begonnene Bau der Pipeline schürt Sorgen in Kiew, die Einnahmen aus dem Gastransit könnten einbrechen. Merkel betonte, die Ukraine müsse Garantien erhalten, dass die Gaslieferungen über ihr Gebiet weitergeführt würden.

Mehr zum Thema Putin spricht mit Merkel über internationale Krisen

Ukraine

Merkel und Putin bekannten sich beide zum Minsker Friedensabkommen für die Ukraine. Die Vereinbarung sei alternativlos, sagte Putin. Dies sei die "einzige Grundlage auf der wir arbeiten können", ergänze Merkel. Leider habe es gerade in der vergangenen Nacht wieder Verletzungen des Waffenstillstands gegeben. Daher müsse der Gedanke einer UN-Friedenstruppe weiter verfolgt werden. Darüber stimmten sie und Putin überein. "Das wäre ein guter Erfolg zu einer Stabilisierung der Lage, um dann auch die politischen Schritte durchzusetzen, die ja in Minsk vereinbart wurden", sagte Merkel. Die Kanzlerin und der russische Präsident sprachen sich zudem dafür aus, dass Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine weiter im sogenannten Normandieformat zusammenarbeiten sollten.

Syrien

Differenzen gab es beim Thema Syrien-Krieg. Putin verlangte, dass die Europäer aufhören sollten, humanitäre Hilfe an politische Forderungen zu knüpfen, berichtete ARD-Hauptstadtstudioleiterin Tina Hassel, die mit nach Sotschi gereist ist. Eine Forderung, die Merkel natürlich nicht akzeptieren könne.

Russland ist Syriens wichtigste Schutzmacht. Es sieht für Deutschland vor allem eine Rolle beim Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes. Syriens Präsident Bashar al Assad war am Vortag ebenfalls bei Putin in Sotschi. Deutschland will, dass in Syrien ein politischer Prozess beginnt, der zumindest einem Teil der Millionen Kriegsvertriebenen und Flüchtlinge die Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht. In diesem Zusammenhang forderte sie, dass Russland seinen Einfluss geltend macht, um eine Enteignung der Flüchtlinge aus Syrien zu verhindern. Dabei geht es um das sogenannte Dekret Nummer zehn an. Es sieht vor, dass Syrer, die sich nicht binnen weniger Wochen an ihrem Heimatort melden, ihr Wohneigentum verlieren. "Das wäre eine große Barriere für eine Rückkehr", sagte Merkel - auch mit Blick auf die syrischen Flüchtlinge in Deutschland.

Mehr zum Thema Gespräche zu Syrien-Konflikt: Putin empfängt Assad

Iran-Abkommen

Sowohl Merkel als auch Putin wollen das Atomabkommen mit dem Iran erhalten - auch nach dem einseitigen Ausstieg der USA. Und sie wollen sich gegen drohende US-Sanktionen wehren. Die Europäer haben dazu ein Abwehrgesetz reaktiviert, dass Firmen schützen soll. Die USA drohen Firmen mit Strafen, die sich nicht an die Sanktionen gegen Russland halten.

Russland will ein Gesetz verabschieden, das die Erfüllung von US-Sanktionen unter Strafe stellt. "Es muss aber so ausbalanciert sein, dass es weder der eigenen Wirtschaft schadet noch unseren Partnern, die guten Glaubens in Russland aktiv sind", sagte er. Zugleich will Moskau Strafen einführen für die Firmen im Land, die sich den USA-Sanktionen beugen.

Merkel appellierte erneut an den Iran, sich klar zum Atomabkommen mit den westlichen Ländern sowie Russland und China zu bekennen. "Ich glaube, es würde dem Iran auch sehr gut zu Gesicht stehen, nun zu sagen, wir wollen diese Verpflichtung auch weiter aufrecht erhalten." Sie zeigte sich überzeugt, das Abkommen biete mehr Kontrolle, mehr Sicherheit und mehr Transparenz in den Beziehungen zu der islamischen Republik als ein Verzicht darauf.