Merkel in Polen Kritik unter Freunden

Die Bundeskanzlerin ist sich sicher: Nach dem Austrittsvotum der Briten müssen die EU-Staaten eng zusammenhalten. Mit dieser Mission im Gepäck ist sie zu Besuch in Polen eingetroffen. Dennoch pocht Merkel auch auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrem Besuch in Polen die Bedeutung einer unabhängigen Justiz und unabhängiger Medien hervorgehoben. Dabei erinnerte sie auch an den Weg des Landes zur Demokratie. Nach einem Gespräch mit der polnischen Regierungschefin Beata Szydlo sagte sie: "Ich will noch einmal sehr persönlich sagen, dass ich als junger Mensch immer mit großer Aufmerksamkeit auf das, was in Polen vor sich gegangen ist, geschaut habe."

Merkel betonte auch die geschichtliche Rolle der freien polnischen Gewerkschaft Solidarnosc in der Zeit des Sozialismus. "Solidarnosc hat auch mein Leben geprägt", betonte die Bundeskanzlerin. Sie fügte hinzu: "Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind."

Deutsche Politiker hatten Merkel im Vorfeld ihrer Reise dazu aufgerufen, Demokratieverstöße von Polens nationalkonservativer Regierung anzumahnen. Umstritten ist insbesondere eine Justizreform, die das Verfassungsgericht erheblich schwächt. Die EU-Kommission leitete gegen Polen bereits ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit ein.

Enge Zusammenarbeit in europapolitischen Fragen

Weiteres großes Thema beim Treffen der beiden Regierungschefinnen war die Zukunft der Europäischen Union. Szydlo sicherte der Bundeskanzlerin eine enge Kooperation in europapolitischen Fragen zu. Als Themenfelder nannte Szydlo die in der EU heftig umstrittene Migrationspolitik und die Verteidigungspolitik. "Wir werden sehr eng zusammenarbeiten", sagte sie.

Merkel sagte ihrer polnischen Kollegin ihrerseits zu, die Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Derzeit gibt Deutschland nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür aus - das in der NATO vereinbarte Ziel liegt jedoch bei zwei Prozent. Bei dieser Gelegenheit begrüßte Merkel das Bekenntnis des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Verteidigunsbündnis. Die jüngsten Äußerungen Trumps, aber auch seiner zuständigen Minister für Äußeres und Verteidigung, Rex Tillerson und James Mattis, zur NATO seien "sehr wichtige Feststellungen" gewesen, sagte Merkel.

Merkel und Szydlo sprachen sich außerdem klar für eine Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland aus. Merkel bekräftigte, dass die Sanktionen nur gelockert werden könnten, wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens gebe.