Die jüngsten Angriffe auf Aleppo haben US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel als "barbarisch" bezeichnet. In einem Telefonat wiesen sie Russland und der syrischen Regierung eine besondere Verantwortung für die Beendigung der Gewalt zu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben die von Russland unterstützten Luftangriffe der syrischen Armee im belagerten Aleppo erneut scharf verurteilt. Merkel und Obama seien sich in einem Telefonat einig gewesen, dass Russland und die syrische Führung eine besondere Verantwortung hätten, die Gewalt in Syrien zu beenden und UN-Hilfslieferungen Zugang zu den belagerten und schwer zugänglichen Gebieten in dem Bürgerkriegsland zu ermöglichen, teilte das US-Präsidialamt mit.

Die schweren Luftangriffe gegen den von Rebellen gehaltenen Ostteil der Großstadt Aleppo seien "barbarisch". In den Stadtteilen lebten Hunderttausende Zivilisten. Die Hälfte der Bewohner seien Kinder. Die syrische Armee hatte nach dem Scheitern einer Feuerpause vor einer Woche mit russischer Unterstützung eine Offensive auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt gestartet, um ganz Aleppo zurückzuerobern. Die Aufständischen beschießen ihrerseits die von Regierungstruppen kontrollierten Stadtteile im Westen.

Merkel telefonierte auch mit Erdogan

Wegen der anhaltenden Angriffe drohten die USA Russland mit einem Abbruch der Gespräche über eine neue Waffenruhe in Syrien. Russland unterstützt in dem Konflikt den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, die USA moderate Rebellen. Merkel hatte wegen der Lage in Aleppo zuvor bereits mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Auch dabei kritisierten die Politiker die jüngste Regierungsoffensive auf Aleppo scharf.