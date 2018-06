Jordanien gilt als Stabilitätsanker in der Region und ein wichtiger Verbündeter in der Flüchtlingspolitik. Um das wirtschaftlich schwache Land bei Reformen zu unterstützen, sagte Merkel während ihres Besuchs finanzielle Hilfe zu.

Bei ihrem Besuch in Jordanien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Hilfe bei Wirtschaftsreformen und der Versorgung von Flüchtlingen zugesichert. Nach einem Gespräch mit König Abdullah II. kündigte Merkel in Amman einen Finanzkredit in Höhe von 100 Millionen Dollar (etwa 87 Millionen Euro) an, um Jordanien die Umsetzung der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) verordneten Reformen zu erleichtern. Die Kanzlerin äußerte ihre "große Hochachtung" für Ammans Leistungen bei der Versorgung Hunderttausender Flüchtlinge vor allem aus Syrien.

In dem als Stabilitätsanker in der Krisenregion geltenden Königreich hatte es in kürzlich heftige Proteste gegen Reformmaßnahmen der Regierung und Steuererhöhungspläne gegeben.

Kanzlerin Merkel und Jordaniens König Abdullah II: Hilfe in "schwieriger Periode".



Hilfe in "schwieriger Periode"

Der Kredit komme zu der deutschen Entwicklungs-Unterstützung in Höhe von 384 Millionen Euro in diesem Jahr für humanitäre Fragen und Bildung hinzu, sagte Merkel. Jordanien sei in einer "schwierigen Periode", in der sich erst Schritt für Schritt die Früchte der Reformen zeigten. Für mehr Privatinvestitionen müsse das Vertrauen in das Land und die Rahmenbedingungen noch wachsen. Es gebe aber eine große Bereitschaft deutscher Unternehmen, sich in dem Land zu engagieren.

Deutschland und Jordanien stünden beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und beim Friedensprozess in Syrien vor den gleichen Aufgaben, sagte Merkel, die Jordaniens Engagement bei der Unterbringung der deutlich mehr als eine Million Flüchtlinge würdigte. Mehr als 200.000 Flüchtlingskinder müssten unterrichtet werden. Deutschland wolle den Flüchtlingen helfen, aber nicht vergessen, dass auch die Einheimischen eine gute Zukunft haben müssten.

"Merkel: Müssen ein offenes Land sein"

Sie verteidigte zudem ihren Ansatz für eine europäische Migrationspolitik. Bei einem Besuch der deutschen-jordanischen Universität (GJU ) erklärte sich vor Studenten, sie sei auf der Seite derer, die sagten: "Wir müssen ein offenes Land sein."Aber "natürlich müssen wir mehr ordnen und steuern". Die Kanzlerin räumte ein, die vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen seien, seien auch eine "große Herausforderung". Zudem habe auch "unsere eigene Bevölkerung Wünsche und Sorgen". Dies müsse in einer Balance gehalten werden.

Tina Hassel, ARD Berlin, zzt. Amman, zu Merkels Besuch in Jordanien

tagesschau 12:00Uhr, 21.06.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-416739~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Auf die Frage einer Studentin, ob Ausländer Angst vor Rassismus in Deutschland und angesichts der Wahlerfolge der AfD haben müssten, suchte Merkel zu beschwichtigen. "Im Großen und Ganzen brauchen Sie keine Sorgen zu haben."

Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen

Jordanien leidet stark unter dem Bürgerkrieg in Syrien. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR hat Jordanien mehr als 650.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Die inoffiziellen Zahlen liegen noch höher. Vor allem die Infrastruktur Jordaniens ist dem nicht gewachsen.

Weiterreise in den Libanon

Nach einem Treffen mit Bundeswehrsoldaten, die auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak als Teil der internationalen Koalition zur Bekämpfung des IS stationiert sind, geht es für Merkel weiter in den Libanon. Das kleine Land am Mittelmeer hat nach Angaben des UNHCR fast eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Gemessen an der Bevölkerung sind im Libanon weltweit die meisten Flüchtlinge untergekommen.

Über dieses Thema berichtete am 21. Juni 2018 die tagesschau um 12:00 Uhr und 16:00 Uhr sowie NDR Info um 15:15 Uhr.