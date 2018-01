Merkel in Davos "Abschottung führt nicht weiter"

Das Weltwirtschaftsforum ist traditionell ein Ort, in dem Protektionismus verurteilt wird. In diesen Chor stimmte auch Kanzlerin Merkel ein - ein Signal an US-Präsident Trump, der auch in Davos erwartet wird?

Es ist eine Botschaft, die die Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik wahrscheinlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos vor einem Rückfall in Protektionismus und Nationalismus gewarnt.

"Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt", sagte Merkel und fügte hinzu: "Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist."

Wenn man der Meinung sei, dass die Dinge nicht fair zugingen, müssten multilaterale und nicht unilaterale Lösungen gesucht werden. Merkel verwies auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts und fragte: "Haben wir nun wirklich gelernt aus der Geschichte, oder haben wir es nicht?"

Macron und Merkel beim Weltwirtschaftsforum in Davos

tagesschau 20:00 Uhr, 24.01.2018, Wolfgang Wannger, ARD Genf







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-368649~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Adressat erkannt

Merkels Plädoyer wurde von Beobachtern als Gegenentwurf zur Politik von US-Präsident Donald Trump gewertete, der am Freitag in Davos sprechen soll und kurz vor seiner Abreise Strafzölle auf Solarmodule und Waschmaschinen erlassen hatte. Der Schritt richtete sich vor allem gegen Billigimporte aus China, Südkorea und Mexiko.

Zwar erwähnte sie Trump in diesem Zusammenhang nicht. Aber sie betonte, wenn eine Regierung das Gefühl habe, es finde kein fairer Handel mit gleichen gegenseitigen Rechten statt, solle diese dennoch versuchen, dies multilateral und nicht einseitig zu lösen. Das verlange Geduld, sei mühevoll - aber ein "lohnender Versuch".

Warnung vor Lamento

Auch die Ausführungen Merkels zur Europäischen Union waren in Teilen eine Replik auf den US-Präsidenten. So empfahl die Kanzlerin der EU, sich nicht über die Steuersenkungen der US-Administration zu beschweren, sondern mit eigenen Reformen zu antworten.

Die EU müsse ökonomische Stärke entwickeln und vor allem schnell den digitalen Binnenmarkt vollenden. Auch die Eurozone müsse gestärkt und der Rettungsfonds ESM zu einem Währungsfonds weiterentwickelt werden.

Mit Macron für europäischen Weg in der Globalisierung

Eine konkrete Antwort auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine Reform der EU gab sie auch diesmal nicht. Beide warben jedoch für einen europäischen Weg in der Globalisierung. Die "neue Globalisierung" müsse verständlich und gerechter sein und den Menschen zugutekommen, forderte Macron. Sonst drohten in den kommenden Jahren weitere Erfolge der Nationalisten.

Merkel bezeichnete als größte Herausforderung für Deutschland die Digitalisierung und das Thema Verteilung. Dem Land gehe es zwar gut, doch dürfe es künftig bei der Digitalisierung nicht von anderen überrollt werden.

Eine konkrete Antwort auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine Reform der EU gab Merkel nicht.

Macron gibt Milliarden für die Forschung

Macron kündigte zudem an, die Innovation in den Mittelpunkt seiner Wirtschaftspolitik zu stellen. Frankreich werde zehn Milliarden Euro in einen Fonds zur Finanzierung von Innovation und Forschung investieren. Der Präsident warb außerdem für seine Steuererleichterungen für Unternehmen und sagte, das französische Arbeitsrecht müsse dem wirtschaftlichen Umfeld angepasst werden, um das Land wettbewerbsfähiger zu machen.

In einem ironischen Kommentar ging Macron auf die erwartete Anreise von Trump in Davos ein. Mit Verweis auf den zuletzt starken Schneefall in der Region sagte er, so könne es schwer fallen, an die globale Erwärmung zu glauben. "Glücklicherweise haben Sie dieses Jahr niemanden eingeladen, der an der Klimaerwärmung zweifelt."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Januar 2018 um 17:00 Uhr.