Für die Kanzlerin ist der Besuch ein Spagat: Die Menschenrechtslage in Ägypten ist schwierig, aber das Land ist wichtig bei der Bewältigung des Migrationsthemas. Im Streit um die Arbeit deutscher Stiftungen gibt es Zeichen der Entspannung.

Bei ihrem Besuch in Ägypten hatte die Kanzlerin Angela Merkel eine Mission: Einen Partner in der Flüchtlingspolitik gewinnen. Allem Anschein nach ist sie dabei auf einem guten Weg: In Migrationsfragen wollen Deutschland und Ägypten künftig enger zusammenarbeiten.

Man habe eine intensivere Kooperation etwa bei Fragen des Grenzschutzes zu Libyen besprochen, bei dem Ägypten technische Hilfe brauche, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi. "Aber wir können uns noch weitere Unterstützung vorstellen", sagte sie. Deutschland werde die Lebenssituation der Flüchtlinge in Ägypten mit Programmen verbessern und gleichzeitig die Arbeit der internationalen Organisationen unterstützen.

Es gehe auch um eine schnellere Rückführung ägyptischer Staatsbürger, die in Deutschland ausreisepflichtig seien. Merkel begrüßte, dass die ägyptische Regierung verhindert habe, dass das Land zu einer Transitroute für Schlepper geworden sei, die Menschen in die EU schleusen wollten. "Im Augenblick" gehe es nicht um die Frage, ob Ägypten Migranten aus Drittstaaten, die über das Land in die EU gekommen seien, wieder zurücknehme, sagte sie. Auf die Frage nach möglichen Auffanglagern für Flüchtlinge in dem Land antwortete Merkel, an diesem Punkt der Diskussion sei man noch nicht. Auch al-Sisi sagte eine engere Zusammenarbeit in Migrationsfragen zu.

Gemeinsamer Kampf gegen den Terror

Die Kanzlerin betonte bei ihrem Besuch zugleich die Bedeutung von Menschenrechten und hob eine positive Entwicklung des Landes in dieser Hinsicht hervor. Sie habe deutlich gemacht, "dass Rechtsstaatlichkeit und eine vielfältige Zivilgesellschaft für eine gute Entwicklung eines Landes von großer Bedeutung ist", sagte Merkel. Sie habe konkrete Menschenrechtsverletzungen angesprochen und klar gemacht, dass sie sich hier verbesserte Möglichkeiten für Nichtregierungsorganisationen wünsche.

Al-Sisis autoritäre Regierung soll für die Inhaftierung von Zehntausenden Oppositionellen und die systematische Unterdrückung der Zivilgesellschaft verantwortlich sein. Merkel sagte, eine vielfältige Zivilgesellschaft könne "auch eine Widerstandsfähigkeit gegen terroristische Aktivitäten aufbauen". Merkel bot al-Sisi eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror an: "Die terroristische Bedrohung ist eine leider reale Bedrohung in Ägypten, aber auch in Deutschland." Man werde sich künftig intensiver für eine politische Lösung der Krise in Ägyptens Nachbarland Libyen einsetzen. Al-Sisi habe angesichts der Länge der Grenze zu Libyen auf die Probleme mit Terroristen und Migration hingewiesen.

Entspannung im Streit um deutsche Stiftungen

Die Regierung in Kairo zeigte sich unterdessen grundsätzlich bereit, die Arbeit deutscher politischer Stiftungen wieder zuzulassen. Merkel sagte, es seien Grundsätze für eine Zusatzabmachung zum deutsch-ägyptischen Kulturabkommen vereinbart worden. Die Stiftungen können in Ägypten seit einem Urteil gegen zwei Mitarbeiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung 2013 nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht arbeiten. Die Einigung müsse noch vom ägyptischen Parlament verabschiedet werden. Die Kanzlerin zeigte sich erleichtert über die Fortschritte: "Das hat uns schwer auf der Seele gelegen, weil sie eine wichtige Arbeit machen."

