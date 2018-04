Merkel und Trump Europa braucht einen Plan B

Die Europäer erleben gerade, dass sie sich nicht mehr selbstverständlich auf Amerika verlassen können. Deshalb braucht Europa dringend einen Plan B.

Ein Kommentar von Torsten Teichmann

Marcon und Merkel haben in Washington nichts erreicht. Ob Iran-Atomabkommen, die drohenden US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, der Streit über das Handelsbilanzdefizit der USA oder die im Vergleich geringen Verteidigungsausgaben der Europäer - in allen Punkten bleiben Differenzen mit US-Präsidenten Trump. Kein Durchbruch ist trotz der europäischen Woche in Washington erkennbar.

Mehr noch: Präsident Trump erklärte, schlechte Umfragewerte in Europa seien für ihn eine Freude. Dann mache er etwas richtig, denn er sei Präsident der Vereinigten Staaten. Für die Europäer wird es nicht die letzte Abfuhr sein. Aber künftig so zu tun, als könne Europa auf Amerika verzichten, wäre die falsche Konsequenz. Wie sollen sich die nächsten Gäste also verhalten?

Unerschiedliche Besuche

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sehr unterschiedliche Besuche in Washington absolviert. Frankreichs Staatschef Marcon und US-Präsident Trump suchen Gemeinsamkeiten. Sie sehen sich als Outsider, die an die Macht gekommen sind. Beim Besuch in Washington wehte die Fahne der Verbrüderung über dem Weißen Haus. Eine Art Buddykultur. Und Trump wischte Marcon die grauen Schuppen vom Jackett.

Macron, besser gesagt Europa, kam dem US-Präsidenten entgegen. Der französische Staatschef schlug stellvertretend vor, das bestehende Atomabkommen mit Iran zu ergänzen. Der Atomdeal von 2015 bliebe bestehen, aber die Europäer wollen nun doch mit Iran über dessen Raketenprogramm verhandeln. Außerdem über Teherans Einfluss in der Region, zum Beispiel in Syrien und Jemen reden. Womöglich drohen auch wieder Sanktionen.

Trump hat sie unter Zugzwang gebracht

Damit hätten die Europäer schon vor drei Jahren beginnen können. Jetzt aber sieht es so aus, als habe Trump sie unter Zugzwang gebracht. Zudem: Was kann neue Gespräche mit Iran von einer Neuverhandlung des bestehenden Atomabkommens unterscheiden? US-Präsident Trump stellt beides doch immer wieder in einen Zusammenhang?

Macrons Risiko

Frankreichs Staatspräsident ist mit seiner Kuscheltour durch Washington deshalb ein Risiko eingegangen. Er wäre nicht der erste Europäer, der versucht einen amerikanischen Präsidenten zu umgarnen und dabei scheitert. Der britische Premier Tony Blair hatte es in der Zeit von George W. Bush versucht. Er unterstützte den Irakkrieg trotz Bedenken und endete als „Bushs Pudel“.

Im Gegensatz zu Macron war Bundeskanzlerin Merkel für einen kurzen Arbeitsbesuch nach Washington gekommen. Ein nüchternes Treffen. Im Mittelpunkt standen die Differenzen mit den USA. Die Kanzlerin und der US-Präsident bemühten sich trotzdem um demonstrative Herzlichkeit.

Die deutsche Schnörkellosigkeit

Geholfen hat aber auch die deutsche Schnörkellosigkeit nicht: Die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium bleiben voraussichtlich nur bis kommende Woche ausgesetzt. Die Amerikaner wollen Zugeständnisse an anderer Stelle erreichen. Beim Handel fühlt sich Trump unfair von der Europäischen Union behandelt. Er wiederholt die Zahlen immer wieder, vor allem das Handelsbilanzdefizit mit der EU von 151 Milliarden US-Dollar.

Merkel erklärt, dass die deutsche Wirtschaft in den USA investiere und für Millionen Arbeitsplätze sorgt. Das Argument verfängt aber nicht in Trumps Weltsicht, in der es immer einen Verlierer gibt, wenn ein anderer gewinnt. Nicht das Konsumverhalten der Amerikaner macht er verantwortlich, nicht den Druck der Aktienbesitzer auf US-Unternehmen noch mehr Kosten zu sparen, sondern die Staaten, die in den vergangenen Jahrzehnten von Fehlern der USA profitiert haben.

Die Europäer erleben gerade, dass sie bei Handel, Sicherheit und Stabilität nicht mehr selbstverständlich auf Amerika verlassen können. In der Konsequenz muss in Paris, Berlin und vor allem Brüssel eine Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik entstehen, die ihre Ziele auch verfolgt, in Fällen, in denen die USA ihre Unterstützung verweigern. Europa braucht einen Plan B.

Es gibt keine Alternative

Gemeint ist aber ein Plan, der die Beziehung zu den USA nicht völlig vernachlässigt. Das heißt Europa muss für eigene Ideen in Amerika unbedingt werben, stärker als das bisher der Fall war. Denn Europa bleibt auf ein gutes Verhältnis zu Washington angewiesen. Es gibt keine Alternative. Das hat diese Woche auch gezeigt.