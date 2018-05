US-Präsidentengattin Melania Trump ist an den Nieren operiert worden. Der Eingriff sei erfolgreich gewesen. Die USA staunen, dass nichts von dieser Erkrankung zuvor an die Öffentlichkeit gelangt war.

Nach einer Nieren-Operation wird Amerikas First Lady für einige Tage im Krankenhaus bleiben. Das Büro der Frau des US-Präsidenten teilte mit, sie werde sich den Rest der Woche in einem Militärkrankenhaus im Norden Washingtons aufhalten. Die reine Länge dieses Aufenthalts im Walter Reed Medical Center legt nahe, dass der Eingriff keine Kleinigkeit war.

Es habe sich um eine "gutartige" Erkrankung gehandelt, teilte die Kommunikationschefin der First Lady, Stephanie Grisham, mit. Der Eingriff sei ohne Komplikationen und erfolgreich verlaufen.

Tumortherapie-Verfahren angewendet

Der knappen Stellungnahme zufolge handelte es um eine Embolisation. Bei diesem medizinischen Eingriff wird ein Blutgefäß künstlich verschlossen. Mit dem Verfahren wird in der Regel die Blutzufuhr an gut- oder bösartige Tumore gestoppt.

US-Präsident Trump twitterte, er sei ins Krankenhaus geflogen, um "die großartige First Lady" zu besuchen.

US-Präsident Donald Trump flog am Nachmittag (Ortszeit) mit dem Hubschrauber zu dem Krankenhaus, um seine Frau zu besuchen. US-Medien hielten fest, dass über den medizinischen Eingriff keinerlei Informationen vorab aus dem East Wing des Weißen Hauses an die Öffentlichkeit gelangten, in dem Melania Trump arbeitet. Dies sei aus dem West Wing undenkbar - dem Teil der Regierungszentrale, in dem der Präsident sitzt.