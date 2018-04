Eine interessierte Strategin, die im Weißen Haus für ihre Urteilsfähigkeit bewundert wird: Ein neues Buch liefert einen eher unerwarteten Blick auf die Frist Lady Melania Trump.

Von Gabi Biesinger, ARD-Studio Washington

Zu Ostern zeigte First Lady Melania sich mal wieder an der Seite des Präsidenten beim traditionellen Eierlaufen im Garten des Weißen Hauses. Sie hielt Händchen mit ihrem Mann, ließ sich bereitwillig auf die Wange küssen, las aus einem Bilderbuch vor und ermutigte die Kinder, die Welt zu entdecken.

Ein etwas hölzerner Auftritt von Melania - und ein gefundenes Fressen für Late-night-Comedians wie Jimmy Kimmel, der sich erst über Melanias Akzent hermachte und dann anzweifelte, dass Melania sich bei der Organisation der Ostersause wirklich so intensiv eingebracht hatte, wie der Präsident lobend hervorhob: "Keine Chance, dass sie auch nur ein einziges Ei selbst gefärbt hat - das einzige was sie vielleicht vorbereitet hat, ist ein Fluchttunnel!", ätzte er.

Melania Trumps Auftritt zu Ostern wurde als hölzern verspottet.

"Die Leute unterschätzen ihren Einfluss"

Der Journalist Ronald Kessler möchte in seinem neuen Buch "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" mit diesem Melania-Image aufräumen. Er zitiert etwa den früheren Sprecher Sean Spicer, der der First Lady eine wichtige Rolle attestiert. Sie sei eine sehr machtvolle Strippenzieherin. "Die Leute unterschätzen ihre Einfluss und ihren politischen Durchblick. Ihre Menschenkenntnis ist tadellos und wenn sie sich einmischt, ist es immer auf den Punkt", meint er.

Melania lese gerne, interessiere sich für aktuelle Politik und sage dem Präsidenten in Kabinettssitzungen auch mal die Meinung, sagt Kessler. Ihr Urteilsvermögen sei bewundernswert. Melania habe zudem ihren Mann gedrängt, in den Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen - er selbst habe gezögert.

Das wiederum hatte Michael Wolf in seinem Buch "Fire und Fury" noch ganz anders beschrieben: Er berichtete, Melania habe vor Entsetzen am Wahlabend geweint, als ihr Mann plötzlich gewonnen hatte.

Melania Trump habe ihren Mann zur Präsidentschaftskandidatur gedrängt, schreibt Ronald Kessler.

Große Nähe zur Trump-Familie

Kessler pflegt seit Jahrzehnten ein enges persönliches Verhältnis zu Familie Trump. Die "Vanity Fair" lästerte sogar, Trump habe Kessler die Lobhudeleien über seine Frau möglicherweise persönlich in den Schreibblock diktiert. Auch die langjährige Society-Beobachterin Frances Schönberger kann der Geschichte der klugen und einflussreichen Melania nicht folgen - denn öffentlich sei davon schließlich gar nichts zu spüren.

Melania selbst scheint alle Gerüchte über sich und ihre Rolle im Übrigen ganz gelassen zu sehen: "Ich bin sehr stark, die Leute kennen mich nicht wirklich. Sie sagen: 'arme Melania'. Habt kein Mitleid mit mir, ich kann mit allem umgehen."