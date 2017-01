Als erster ausländischer Staatsgast des neuen US-PräsidentenTrump ist die britische Premierministerin May im Weißen Haus eingetroffen. Sie wurde persönlich von Trump empfangen. Nach ihrem Gespräch im Oval Office werden die beiden gemeinsam vor die Presse treten.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May ist zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington eingetroffen. May und Trump wollten sich zunächst für Beratungen zusammensetzen, anschließend eine Pressekonferenz geben und dann gemeinsam zu Mittag essen, teilte das Weiße Haus mit.

Trump empfängt May als erste ausländische Regierungschefin in seinem Oval Office. May muss dabei einen politischen Spagat schaffen: Einerseits will sie Trump an die globalen Pflichten seines Landes erinnern und auch Kritik äußern. Andererseits muss sie nicht zuletzt wegen der Brexit-Pläne ihres Landes zu einem Austritt aus der EU um konstant enge Bande zwischen den Briten und US-Amerikanern werben - vor allem die USA als Handelspartner sichern.

Stefan Niemann, ARD Washington, zu Mays Besuch bei Trump

Vor ihrem Treffen hatte May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. Sie sagte bei einer Rede in Philadelphia vor Abgeordneten der Republikaner, Washingtons Annäherung an Moskau müsse nach der Maßgabe erfolge: "sich einlassen, aber in Acht nehmen".

May betonte zugleich die Bedeutung internationaler Organisationen wie der NATO, den Vereinten Nationen und der Weltbank. "Die Vereinten Nationen müssen reformiert werden, aber sie bleiben grundlegend", sagte May. Die NATO nannte sie einen "Eckpfeiler der Verteidigung des Westens".

May betonte zudem die besonderen Beziehungen der USA und Großbritanniens zueinander. Für ihr Bekenntnis zur historischen "Special Relationship" zwischen beiden Ländern wurde sie von den republikanischen Abgeordneten mit stehendem Applaus bedacht.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 26. Januar 2017 um 10:00 Uhr.