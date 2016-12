Er hat eine lange Karriere bei den Marines hinter sich, gilt als äußerst tough: Ex-General James Mattis soll Verteidigungsminister unter dem künftigen US-Präsidenten Trump werden. Trumps Anhänger sind begeistert.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

James Mattis ist ein General, wie er im Buche steht. Kantig, rau, aber mit einem Herzen für seine Soldaten. Bei den Anhängern des künftigen US-Pärsidenten Donald Trump löste die Ankündigung Jubel aus, Mattis werde Verteidigungsminister: "Wir werden 'Mad Dog Mattis' zum Verteidigungsminister ernennen."

Trump sagte, er werde die besten Leute anheuern, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen. Der 66-jährige Mattis gehört aus seiner Sicht dazu: "Sie sagen, er ist am nächsten dran an General George Patton von allen, die wir haben. Es ist an der Zeit." George S. Patton war legendärer General im Zweiten Weltkrieg.

Karriere bei den Marines

James Mattis hat eine lange Karriere bei den Marines hinter sich. Er war US-Kommandeur im Irak und in Afghanistan von 2010 bis 2013. Bekannt ist er für seine direkte Sprache. So sagte er 2005 einmal, bei manchen Menschen mache es Spaß, sie zu erschießen. Mattis hält viel auf den Kampfgeist bei den Marines. In einem Video für die Truppe sagte er erst vor Kurzem: "Wir erwarten, dass Du führst. Bei den Marines wirst Du nicht dafür bezahlt, eine Midlife-Crisis zu haben. Frag' keinen, der Dir da durchhilft. Du bist da, um dem Feind eine Midlife-Crisis zu verschaffen. Du formst deine Marines zu einem toughen Team."

Bei vielen Soldaten hat Mattis einen guten Ruf. Er ist unverheiratet - so erklärte er sich als Kommandeur bereit, an Feiertagen Dienst zu schieben, damit seine Untergebenen mit der Familie feiern können. Sein Erfolgsrezept für gute Führung: "Nicht Popularität, das führt ins Versagen. Aber Zuneigung, die man in einer Einheit schafft, so stark, dass die Soldaten zusammenhalten, die Mission erfüllen - auch in Gefahr."

Warnt vor Lage im Iran

Als Chef des Zentral-Kommandos lag er durchaus über Kreuz mit den Sicherheitsberatern von Präsident Barack Obama, besonders über das Verhältnis mit dem Iran. Noch immer hält er das Land für eine große Gefahr. Im Frühjahr sagte Mattis: "Das iranische Regime ist aus meiner Sicht die langanhaltendste Gefahr für Stabilität im Nahen Osten. Islamischer Staat, Al-Kaida sind eine unmittelbare Gefahr, Assad ist eine Bedrohung. Aber nichts ist so schwerwiegend mit einem langfristigen Effekt für Stabilität und Hoffnung für die jungen Leute dort wie der Iran."

Darin stimmt er mit Trump überein. Allerdings haben die beiden auch Meinungsverschiedenheiten. So sieht Mattis Russland kritisch und warnte, Moskau wolle die NATO auseinanderbrechen.

Kongress muss noch zustimmen

Um Verteidigungsminister zu werden, braucht Mattis eine besondere Genehmigung des Kongresses. Die Regeln schreiben nämlich vor, dass ein aktiver Militär sieben Jahre im Ruhestand gewesen sein muss, bevor er Verteidigungsminister werden darf. Mattis ist aber erst vor drei Jahren aus dem Militärdienst ausgeschieden. So eine Ausnahmeregel hat der Kongress erst einmal beschlossen.

