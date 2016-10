Die Menschen in Haiti kämpfen mit den Folgen des Hurrikan "Matthew" - noch immer sind einige Regionen nicht zu erreichen. Trinkwasser fehlt und 13 Menschen starben bereits an der Cholera. Die UN sprechen inzwischen von 750.000 Hilfsbedürftigen.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Mit bloßen Händen räumen Haitianer die Trümmer ihrer Häuser beiseite. Schweres Gerät fehlt. Überall liegt Wäsche zum Trocknen in der Sonne.

Haitis Regierung hat drei Tage Staatstrauer für die hunderten offiziell bestätigten Toten angeordnet. Innerhalb dieser drei Tage dürfte die Zahl der Opfer weiter steigen. Täglich werden Angaben nach oben korrigiert: Die Vereinten Nationen haben die Zahl der Menschen, die Soforthilfe brauchen, sogar mehr als verdoppelt. Inzwischen sprechen sie von 750.000 Hilfsbedürftigen.

Viele Regionen noch nicht erreichbar

Nach dem Hurrikan ist im bettelarmen Haiti an Wiederaufbau noch gar nicht zu denken. Erst einmal müssen die Helfer in die am meisten betroffenen Regionen im Südwesten vordringen können. Aber das ist weiterhin kaum möglich, weil Räumfahrzeuge fehlen, um Straßen passierbar zu machen. Auch fünf Tage nach "Matthew" sind noch weite Teile des Landes ohne Stromversorgung, teilte die Elektrizitätsgesellschaft mit.

Tote durch Cholerainfektionen

Die Angst vor der Cholera geht um. Ärzte und Hilfsorganisationen warnen vor einem Anstieg der Fälle. Im Süden sind seit "Matthew" bereits 13 Menschen an der Krankheit gestorben. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums berichtet von zerstörten Behandlungszentren, die in den Jahren zuvor wegen der Cholera eingerichtet worden waren.

Dr. Jean Claude Desgrange von der Stiftung für Senioren: "Jetzt sind Vorsorgemaßnahmen nötig, damit sich Infektionen nicht vervielfachen. Infektionskrankheiten wie epidemische Cholera, Magen-Darm-Grippe, Malaria und Typhus treten in Haiti auf. Die zerstörte Infrastruktur, vor allem der Mangel an sauberem Trinkwasser, kann dazu führen, dass sich die Cholera ausbreitet. Cholera kann einen Menschen innerhalb von 24 Stunden töten. Am anfälligsten sind Senioren, Frauen und Kinder."

Spenden aus dem Ausland

Am dringendsten braucht die notleidende Bevölkerung deshalb Trinkwasser. Internationale Hilfe kommt nach und nach ins Land. Kuba schickt Ärzte, Bolivien Lebensmittel, immer mehr Staaten sagen Spendengelder zu.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 09. Oktober 2016 um 08:24 Uhr