Hurrikan "Matthew" zieht weiter die US-Küste entlang. Millionen Menschen haben die Region verlassen, über eine Million Haushalte sind ohne Strom, Tausende Flüge wurden gestrichen. Doch bisher sind die Schäden nicht so schlimm wie befürchtet.

Der Wirbelsturm "Matthew" zieht weiter die US-Ostküste entlang. Inzwischen hat der Hurrikan South Carolina und Georgia erreicht, erste Sturmfluten wurden gemeldet. Das Hurrikan-Zentrum NHC stufte "Matthew" zwar inzwischen auf Kategorie zwei herunter, warnt aber dennoch: Innerhalb der kommenden 36 Stunden könne es entlang der Küste von Florida, Georgia, South und North Carolina zu lebensbedrohlichen Überschwemmungen kommen. Der Wetterdienst in Charleston rief die Bevölkerung auf, nicht nach draußen zu gehen.

Insgesamt verließen zwei Millionen Menschen in den betroffenen Regionen vorsichtshalber ihre Häuser. US-Präsident Barack Obama rief die dort lebenden Menschen erneut eindringlich dazu auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen. In allen drei Bundesstaaten gilt nach wie vor der Notstand. Am Abend hatte Obama auch für North Carolina den Notstand ausgerufen.

Verwüstete Straßenzüge

In den USA kamen durch "Matthew" bisher mindestens vier Menschen ums Leben, wie der Sender CNN unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Zu den Todesopfern zählen CNN zufolge ein Mann und eine Frau aus Florida, die wegen medizinischer Notfälle ärztliche Hilfe brauchten, aber nicht mehr rechtzeitig von Rettungskräften erreicht werden konnten. Zwei weitere Frauen seien von umstürzenden Bäumen erschlagen worden.

"Matthew" war in der Nacht an Florida vorbeigezogen. In vielen Küstengebieten ließ der Sturm umgestürzte Bäume und heruntergerissene Stromleitungen zurück, Straßen waren mit Dachziegeln, Fensterscherben und anderen Trümmern übersät. Mehr als eine Million Haushalte hatten zeitweise keinen Strom. In Jacksonville und St. Augustine, der ältesten Stadt der USA, standen schon Stunden vor dem Vorbeiziehen des Sturms Küstenabschnitte unter Wasser.

Hurrikan "Matthew" wütet an der Ostküste der USA

nachtmagazin 01:00 Uhr, 08.10.2016, Olaf Bock, ARD New York







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-221113~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Katastrophe wie in Haiti blieb aus

Am NASA-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral wurden die Dächer mehrerer Gebäude im Kennedy Space Center beschädigt, Strom- und Wasserversorgung seien unterbrochen, erklärte NASA-Sprecher Brian Dunbar.

Trotz der massiven Schäden blieb Florida nach Einschätzung von Experten das Schlimmste erspart. Was der Wirbelsturm noch hätte anrichten können, zeigt sich in Haiti: Dort hatte der Wirbelsturm schwere Schäden hinterlassen. Inzwischen gibt es Berichte, wonach mehr als 800 Menschen durch "Matthew" ums Leben gekommen sein sollen.

Hilfslieferungen für Haiti

In der Stadt Jérémie seien 80 Prozent der Häuser zerstört oder beschädigt, sagte Care-Mitarbeiterin Holly Frew. Die Region war noch immer weitgehend vom Rest des Landes abgeschnitten. Frew rechnete damit, dass die Opferzahl noch weiter steigt. Das Welternährungsprogramm brachte Lebensmittel in die Region.

Die EU kündigte am Freitagabend an, weitere 1,5 Millionen Euro an Nothilfe für die Opfer auf Haiti bereitzustellen. Zudem reiste ein Expertenteam in die betroffenen Gebiete, um etwa bei der Wasser- und Gesundheitsversorgung zu helfen.

1/19 Hurrikan "Matthew" erreicht Küste von Florida Vollbild Hurrikan "Matthew" hat die Südostküste der USA erreicht und ist am US-Bundesstaat Florida vorbeigezogen. Diese beiden Mädchen fliehen am am Cocoa Beach vor den Fluten. | Bildquelle: AP