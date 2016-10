Hurrikan "Matthew" hat die US-Küste erreicht: Millionen Menschen haben die Küstenregion verlassen, Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom, Tausende Flüge wurden gestrichen. In der Karibik steigt die Zahl der Todesopfer offenbar auf mehr als 800.

Hurrikan "Matthew" bahnt sich seinen Weg entlang der Südostküste der USA. Dabei hat er bereits den Großraum Miami und Fort Lauterdale hinter sich gelassen, ohne größere Schäden anzurichten. Die Auswirkungen auf die Region sind aber dennoch enorm. US-Präsident Barack Obama rief die Menschen in Florida, Georgia und South Carolina erneut eindringlich dazu auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen. In allen drei Bundesstaaten gilt nach wie vor der Notstand.

Sturm "Matthew" erreicht die Küste Floridas

800.000 Haushalte ohne Strom

Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte "Matthew" zwar von Kategorie vier auf drei herunter, warnt aber noch immer vor Windgeschwindigkeiten um 190 Kilometer pro Stunde, die auf die US-Küste treffen. Dazu kommt heftiger Regen. Außerdem befürchten die Behörden, dass Meerwasser die dicht besiedelte Küstenregion überschwemmen kann. Die Experten rechnen damit, dass das Zentrum des Wirbelsturms in der Nacht zum Sonnabend (Ortszeit) entweder dicht an der Küste vorbeiziehen werde oder auch auf Land treffen könnte.

800.000 Haushalte in Florida waren ohne Strom, wie Gouverneur Rick Scott sagte. "Es ist noch nicht vorbei", sagte er an seine Landsleute gerichtet. "Das Schlimmste kommt erst noch." Die Behörden hatten rund zwei Millionen Menschen in der Region aufgefordert, die Küstenregion zu verlassen. Krankenhäuser wurden evakuiert, mehr als 4500 Flüge wurden gestrichen. Kreuzfahrtschiffe änderten ihre Routen, manche bleiben mehrere Tage auf See, um dem Sturm auszuweichen. Auch mehrere Häfen stellten den Betrieb ein.

Am NASA-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral wurden die Dächer mehrerer Gebäude im Kennedy Space Center beschädigt, Strom- und Wasserversorgung seien unterbrochen, erklärte NASA-Sprecher Brian Dunbar. Unterdessen meldeten die Behörden von Florida ein erstes Todesopfer in Folge des Hurrikans: Im Landkreis St. Lucie erlitt eine Frau einen tödlichen Herzstillstand, weil die Rettungskräfte sie wegen des Wirbelsturms nicht rechtzeitig erreichen konnten.

Zuvor hatte der Hurrikan in der Karibik gewütet und Haiti verwüstet. Dort steigt die Zahl der Toten immer weiter. Örtliche Behörden gehen von mindestens 339 Toten aus, andere Quellen sprechen von mehr als 800 Todesopfern. Zehntausende Häuser wurden zerstört, Bäume knickten um und Straßen wurden überschwemmt. Die besonders stark betroffenen Regionen Sud und Grand'Anse im Südwesten sind nach wie vor vom Rest des Landes abgeschnitten. Alle Telefonverbindungen und die Stromversorgung brachen zusammen.

Das gesamte Ausmaß der Schäden ist allerdings noch immer nicht abzusehen, weil die meisten Orte im Südwesten Haitis auch drei Tage nach dem Wirbelsturm noch nicht erreichbar sind. Aus dem Département Grand'Anse gebe es beispielsweise noch kaum verlässliche Angaben über Opfer, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

"80 Prozent der Häuser liegen in Trümmern. Die einzige Verbindungsstraße ist unpassierbar, und den Menschen gehen langsam Nahrung und Geld aus." Außerdem würde es vermehrt Berichte von Cholerafällen in den Überflutungsgebieten geben, sagte er. Nach Angaben der Vereinten Nationen waren 1,5 Millionen Menschen in Haiti von dem Hurrikan betroffen, 350.000 benötigten Soforthilfe.

Papst ruft zu Solidarität auf

Angesichts der Not bat die Regierung von Haiti um internationale Unterstützung. Unter anderem stellte Deutschland 600.000 Euro Soforthilfe bereit. Papst Franziskus rief zur Solidarität mit Haiti auf. In einem Beileidstelegramm äußerte er laut Vatikanangaben seine tiefe Anteilnahme: Er sei den Verletzten und all jenen nahe, die ihr Zuhause und ihren Besitz bei der Naturkatastrophe verloren hätten.

"Matthew" ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde der stärkste Wirbelsturm seit fast einem Jahrzehnt. Hinzu kommen der Regen und die zu erwartenden Sturmfluten mit meterhohen Wellen. Die Behörden rechnen mit Überschwemmungen und großen Zerstörungen in dem flachen Küstenland.

