Der Wirbelsturm "Matthew" hat in der Karibik mehr als 100 Tote gefordert. Vor allem Haiti wurde schwer getroffen. Nun steuert er auf die US-Küste zu. Mehr als 2,5 Millionen US-Bürger wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Hurrikan "Matthew" hat in der Karibik mehr als 100 Todesopfer gefordert und schwerste Verwüstungen angerichtet. Nun nimmt er Kurs auf den Südosten der USA. Dort sind Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Wirbelsturm.

Hurrikan "Matthew" verwüstet Haiti

tagesschau 16:00 Uhr, 06.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-220753~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Hurrikan gewinnt wieder an Kraft

Am Abend soll "Matthew" nach Vorhersagen des US-Hurrikanwarnzentrums die Küste von Florida erreichen. Gouverneur Rick Scott erteilte einen Evakuierungsbefehl für 1,5 Millionen Menschen und forderte die Bewohner der Küstengebiete dringend auf, sich in Sicherheit zu bringen und mit Lebensmitteln für drei Tage einzudecken: "Die Zeit wird knapp", warnte er. Es drohten meterhohe Flutwellen, nachdem der Hurrikan an Kraft gewonnen und wieder die Stärke 4 erreicht hat. Die Fluggesellschaft American Airlines strich alle Flüge von Flughäfen im Süden des Bundesstaates.

In South Carolina ordnete Gouverneurin Nikki Haley ebenfalls die Evakuierung der Küsten an. Etwa 1,1 Millionen Menschen sollten mindestens 160 Kilometer weit ins Inland fliehen. US-Präsident Barack Obama ermahnte seine Landsleute im Südosten der USA, die Sturmwarnungen ernst zu nehmen: "Wir hoffen das Beste, aber wir wollen uns auf das Schlimmste vorbereiten", sagte er.

Kilometerlange Staus auf den Autobahnen

Schulen und Universitäten in Florida schlossen für den Rest der Woche, die Behörden verteilten Sandsäcke, Geschäfte verrammelten ihre Schaufenster mit Spanplatten. Auf den Autobahnen stauten sich die Fahrzeuge der Bewohner, die aus den Küstengebieten flohen. An einigen Tankstellen wurde das Benzin knapp.

Am Morgen hatte "Matthew" die Bahamas erreicht. Flughäfen wurden geschlossen, Kreuzfahrtschiffe umgeleitet, doch die Inselgruppe blieb weitestgehend verschont. Zuvor waren am Dienstag allein in Haiti 108 Menschen ums Leben gekommen, wie das Innenministerium mitteilte. Vier weitere Todesopfer gab es in der Dominikanischen Republik. Im Osten Kubas zerstörte "Matthew" die historische Stadt Baracoa. Zuvor waren in dem Inselstaat 1,3 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht worden.

1/14 Hurrikan "Matthew" zieht über die Karibik hinweg Vollbild Hurrikan "Matthew" ist mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 220 Kilometern pro Stunde auf Haiti, die Dominikanische Republik und auf den äußersten Osten von Kuba (hier im Bild) getroffen. | Bildquelle: AP

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe (OCHA) ist die Hälfte der elf Millionen Haitianer von dem Wirbelsturm betroffen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wurden Tausende Häuser zerstört. Auch Teile der Hauptstadt Port-au-Prince wurden überflutet. Einige Regionen sind wegen schwerer Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten. Die USA schickten Militärhubschrauber nach Haiti, um die Rettungsarbeiten in dem bitterarmen Staat zu unterstützen. Zudem würden drei Marineschiffe, darunter ein Flugzeugträger und ein Krankenhausschiff, in die Katastrophenregion verlegt, teilte das US-Militär mit.

Die Wahlbehörde sagte die für Sonntag geplante Präsidentenwahl wegen der Folgen von "Matthew" ab. Ein neuer Termin soll in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Damit ist vorerst kein Ende der seit Monaten andauernden politischen Krise in dem völlig verarmten Karibikstaat in Sicht.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Oktober 2016 um 16:00 Uhr.