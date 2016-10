In Marokko hat die gemäßigte islamistische Regierungspartei PJD die Parlamentswahl gewonnen. Sie regierte bisher in einer Koalition mit Kommunisten, Liberalen und Konservativen und hatte im Wahlkampf weitere Sozial- und Wirtschaftsreformen versprochen.

Die regierenden Islamisten haben sich bei der Parlamentswahl in Marokko als stärkste Kraft behauptet. Die moderate islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD), die seit 2011 eine Koalition mit Liberalen, Kommunisten und Königstreuen anführt, habe 125 von 395 Sitzen im Abgeordnetenhaus errungen, sagte Innenminister Mohammed Hassad.

Die königsnahe Partei der Authentizität und Modernität (PAM) komme auf 102 Mandate, so Hassad. Die Konservativen der Unabhängigkeitspartei errangen demnach 46 Sitze. Die Wahlbeteiligung habe in dem nordafrikanischen Land bei 43 Prozent gelegen.

Regierung wirbt für weitere Reformen

Die PJD unter dem islamistischen Regierungschef Abdelilah Benkirane hatte im Wahlkampf mit der Fortsetzung der Sozial- und Wirtschaftsreformen geworben. Ihre Anhänger kommen vor allem aus der städtischen Mittelschicht.

Die PAM präsentierte sich dagegen als liberale Partei und stellte die Themen Freiheit und Frauenrechte in den Vordergrund. Sie befürchtet eine schleichende Islamisierung des Königreiches. Die Partei stützt sich vor allem auf Bewohner der ländlichen Gebiete und die marokkanische Elite.

Die Arbeitslosigkeit steigt

Zwar ist es der PJD seit 2011 gelungen, das Haushaltsdefizit zu senken und einige Reformen einzuleiten. Kritiker aber machen sie für eine steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich und werfen ihr vor, zu wenig gegen die Korruption im Land zu unternehmen. Zudem leidet Marokkos wichtiger Agrarsektor unter der schweren Dürre in diesem Jahr.

Unter dem Eindruck massiver Straßenproteste in Folge des "Arabischen Frühlings" hatte König Mohammed VI. im Sommer 2011 in einer Verfassungsänderung die Rolle des Parlaments sowie die Position des Ministerpräsidenten gestärkt. Nach Einschätzung von politischen Analysten trifft der König aber weiter in allen wichtigen strategischen Fragen die Entscheidungen.