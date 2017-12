Ist die Fahrt einer russischen Fregatte nahe Großbritannien eine Provokation? Eher nicht, so ein britischer Ex-Konteradmiral. Er hat einen besonderen Rat: "Lasst uns das Schiff mal aus der Nähe anschauen und Erkenntnisse sammeln."

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Die 190 Seeleute an Bord der "HMS St Albans" bekamen Weihnachten eine besondere Aufgabe: Sich auf Sichtweite der "Admiral Gorschkow" zu nähern und zu beobachten, was die russische Fregatte in der Nordsee in der Nähe der britischen Hoheitsgewässer treibt. Die Royal Navy erklärte, in jüngster Zeit würden immer häufiger russische Schiffe in der Nähe Großbritanniens gesichtet. Schon Heiligabend hätten die Briten ein russisches Aufklärungsschiff durch die Nordsee und den Ärmelkanal begleitet.

Verteidigungsminister Gavin Williamson teilte mit, sein Land werde Aggressionen nicht tolerieren. Großbritannien werde sich nicht einschüchtern lassen, wenn es um den Schutz des Landes, des britischen Volkes und der britischen Interessen gehe. Töne, die gut zu dem schon seit langem frostigen Stand der britisch-russischen Beziehungen passen, den auch der Besuch von Außenminister Boris Johnson kurz vor Weihnachten in Moskau nicht verbessern konnte.

Mehr zum Thema Mehr NATO-Manöver in Russlands Nachbarschaft

"So machen es alle großen Mächte"

Andere allerdings reagieren entspannter auf die Fahrten der russischen Marine. Der frühere Konteradmiral Chris Parry fand die Fahrt der Admiral Gorschkow in einem Interview der BBC total normal: "Die Admiral Gorschkow ist überhaupt noch nicht in der Lage, irgendjemanden anzugreifen. Sie ist noch in der Erprobungsphase, so wie unser neuer Flugzeugträger, die Queen Elizabeth. Wenn ich dem Verteidigungsminister einen Rat geben kann, dann würde ich sagen, das ist eine Routinemission, lass uns das Schiff mal anschauen und alle Erkenntnisse sammeln, die wir aus der Nähe über dieses brandneue Schiff bekommen können. So machen es alle großen Mächte."

Zuletzt hatte vor einem Jahr eine britische Eskorte für ein russisches Schiff für Aufsehen gesorgt: Da kam der Flugzeugträger Admiral Kutznezow aus dem Einsatz vor Syrien zurück, im Ärmelkanal sowohl von der französischen als auch von der englischen Küste weithin erkennbar an einer gewaltigen schwarzen Rauchfahne. Im Gegensatz zur brandneuen Fregatte handelte es sich bei dem Flugzeugträger nach Ansicht britischer Experten allerdings fast schon um einen Seelenverkäufer.

Trotz Differenzen: Boris Johnson glaubt, dass es auch immer noch Bereiche gibt, in denen Russland und Großbritannien kooperieren können.

Sorge vor U-Booten

Es sind deshalb auch nicht Flugzeugträger, die den Westen beunruhigen, schon eher neue russische U-Boote, die es auf westliche Kommunikationstechnik abgesehen haben könnten. Mitte des Monats warnte jedenfalls der britische Generalstabschef Stuart Peach vor den Gefahren möglicher russischer Angriffe auf die Seekabel zwischen Amerika und Europa: "Es gibt ein neues Risiko für unseren Lebensstil, nämlich die Verwundbarkeit der Kabel quer über die Meeresböden. Eine Unterbrechung dieser Kabel hätte sofort einen katastrophalen Effekt auf unsere Wirtschaft und unser Leben. Deshalb müssen wir zusammen mit unseren Alliierten unsere maritimen Fähigkeiten so weiter entwickeln, dass wir der Modernisierung der russischen Flotte etwas entgegen setzen können."

Ein kleiner Schritt dazu kann da auch die Beobachtung der Admiral Gorschkow aus allernächster Nähe sein - auch wenn sie erst auf Erprobungsfahrt ist und noch niemanden angreifen kann.

Admiral Gorschkow unter Beobachtung der Royal Navy

Jens-Peter Marquardt (ARD London)

27.12.2017 00:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 26. Dezember 2017 um 11:00 Uhr.