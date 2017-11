Wochenlang hatten sich die Bewohner geweigert, das Camp zu verlassen. Nun hat die Polizei Papua-Neuguineas das von Australien bezahlte Flüchtlingslager auf der Insel Manus vollständig geräumt.

Papua-Neuguinea hat ein von Australien bezahltes Flüchtlingslager auf der Insel Manus vollständig geräumt. Alle 378 Männer aus dem Camp seien in andere Unterkünfte in der Nähe der Stadt Lorengau gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des Lagers hatten sich zuvor drei Wochen lang geweigert, das Camp zu verlassen.

Unterstützer der Flüchtlinge kritisierten, das Lager sei mit Gewalt geräumt und Habseligkeiten der Menschen zerstört worden.

Seit dem 31. Oktober sind im Camp Manus bereits Wasser und Strom abgestellt und die Lebensmittelversorgung eingestellt worden. An diesem Tag wurde das Lager geschlossen, weil der Oberste Gerichtshof Papua-Neuguineas 2016 urteilte, es verstoße gegen die Verfassung des Landes, in Australien Asyl suchende Flüchtlinge gegen Bezahlung in Papua-Neuguinea unterzubringen.