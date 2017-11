Er war Sektenführer und einer der berüchtigsten Mörder der USA: Nun ist Charles Manson im Alter von 83 gestorben. 1969 sorgte Manson weltweit für Entsetzen, als seine Anhänger die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate sowie sechs weitere Menschen töteten.

Der US-Sektenführer und Kriminelle Charles Manson ist tot. Er starb am Sonntagabend in einem Krankenhaus in Kern County, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Manson wurde 83 Jahre alt.

Manson war ein Kleinkrimineller mit einem langen Vorstrafenregister, als er 1967 in San Franciscos Hippie-Szene als charismatischer Kommunenanführer Anhänger um sich scharte. Die "Manson Family" ließ sich dann in Südkalifornien nieder.

1969 sorgte die Sekte weltweit für Entsetzen, als Mansons Anhänger die schwangere Schauspielerin Sharon Tate - die damalige Ehefrau von Regisseur Roman Polanski - brutal ermordeten. Mit ihr starben noch vier Gäste in ihrer Villa bei Los Angeles. In der folgenden Nacht wüteten die Mörder im Haus der Geschäftsleute Leno und Rosemary LaBianca.

Das letzte Foto von Charles Manson: Das Hakenkreuz, das er sich vor Jahrzehnten auf die Stirn tätowieren ließ, ist noch deutlich zu erkennen. Mansons Mitangeklagte Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten.

Todesstrafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt

Manson war nicht selbst am Tatort, wurde aber nach einem langen, spektakulären Mordprozess als Drahtzieher verurteilt. Im Frühjahr 1971 erhielten Manson und seine engsten Anhänger die Todesstrafe. Nach Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien wurde das Strafmaß später in lebenslange Haft umgewandelt.

Im Prozess sagte Manson aus, er habe einen "Rassenkrieg" anzetteln wollen, der seiner Meinung nach in dem Beatles-Song "Helter Skelter" vorhergesagt wurde. Im Laufe der Haft ließ er sich ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren. Weibliche Mitglieder, wie seine Mitangeklagten Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten, hielten während des Prozesses loyal zu Manson, den sie als "Jesus Christus" verehrten.

Manson saß zuletzt im Staatsgefängnis von Kalifornien in Corcoran ein. Eine Freilassung auf Bewährung wurde ihm bereits ein Dutzend Mal verwehrt. Die nächste Bewährungsanhörung war für das Jahr 2027 angesetzt.

