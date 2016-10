Reportage aus Indien Der Staat ignoriert den Hunger

Indien hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Doch die Menschen auf dem Land haben weniger zu essen als in den 1970er-Jahren. Der Staat ignoriert, dass in den Dörfern Babys an Mangelernährung sterben.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi

Sita schaut verschüchtert zu Boden. Es dauert ein wenig, bis sie bereit ist, zu reden. "Mein Sohn Sagar wurde eigentlich als normales Baby geboren. Aber weil er zu wenig zu essen hatte, musste er in diesem Jahr in eine Pflegestation. Dort legte er etwas an Gewicht zu. Als Sagar dann wieder nach Hause kam, wog er fünf Kilogramm. Er atmete nicht mehr richtig. Nach fünf Tagen starb er."

Sagar ist seit zwei Wochen tot. Er wurde nur zwei Jahre alt. Der kleine Junge gehört zu mindestens 250 Kindern, die im Bezirk Palghar, nur drei Autostunden von der indischen Megastadt Mumbai entfernt, in diesem Jahr an den Folgen der Unterernährung gestorben sind. 250, das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

Das Dorf Mokhada, in dem der kleine Sagar vor zwei Wochen starb. (Foto: J. Webermann)

Das Dorf Mokhada, in dem Sita lebt, ist ein kleiner Weiler mit vielleicht zehn einfachen Hütten, teils aus Stein, teils aus Lehm. Es gibt hier zwei, drei Kühe, Hühner, ein Wasserloch, und rund um Mokhada, auf seichten Grashügeln, sprießt das Grün. Aber das Idyll trügt.

Staat ignoriert Mangelernährung

"Fälle wie den des kleinen Sagar gibt ers hier in jeder Familie. Die Menschen fragen sich hier jeden Tag: Werden wir morgen etwas zu Essen haben?", sagt Asha. Sie ist Sozialarbeiterin und die einzige Heldin in dieser traurigen Geschichte.

Asha ist Sozialarbeiterin. Sie versucht, den Menschen in Mokhada zu helfen. (Foto: J. Webermann)

Asha hatte gute Jobangebote als PR-Managerin, sie besitzt ein Diplom im Marketingbereich. Aber die 24-Jährige kümmert sich lieber um Dörfer wie Mokhada. Asha hat den kleinen Sagar über Wochen versucht zu betreuen. Das Problem sei, dass der Staat Mangelernährung ignoriere.

"Mein Job ist es, die Fälle hier zu erfassen. Meine Daten unterscheiden sich von den offiziellen Zahlen. Wenn die Regierung erklärt, in einem Dort gebe es keine Fälle von Mangelernährung, dann finde ich dort zehn akut mangelernährte Kinder", berichtet Asha.

Mangelerscheinungen schon bei der Geburt

Dipesh Dilip Kohla wird vielleicht eines der nächsten Opfer sein. Dipesh ist zehn Monate alt. Er wiegt gerade mal drei Kilo und 300 Gramm, und das, obwohl er schon seit sieben Tagen im Bezirks-Krankenhaus von Jawhar, eine Autostunde von Mokhada entfernt, aufgepäppelt wird. Hier gibt es eine "Rehabilitierungsstation" für unterernährte Kinder. Auf Dipeshs ausgezehrtem Gesicht sprießen braune Punkte.

Der kleine Dipesh auf dem Arm seiner Großmutter. Er ist zehn Monate alt und wiegt nur 3,3 Kilogramm. (Foto: J. Webermann)

"Die braunen Punkte sind Zeichen von starkem Vitaminmangel. Die Menschen hier haben keine ausgewogene Ernährung. Sie nehmen kaum Vitamine oder Mineralien auf, die sie benötigen", sagt Dr. Dalram, er behandelt Kinder wie Dipesh.

Er sagt, 30 Prozent der Babys werden schon mit Mangelerscheinungen geboren, weil ihre Eltern ebenfalls unterernährt sind. Auch der kleine Dipesh hatte von Anfang an mit Mangelernährung zu kämpfen. Zwei Wochen lang wird er jetzt auf der Krankenstation versorgt und dann nach Hause geschickt, egal, wie schwach er dann noch ist. "Das ist die Vorgabe der Regierung. 14 Tage, nicht länger. Das ist nicht meine Entscheidung", erklärt der Arzt.

Auf der Station für unterernährte Kinder im Krankenhaus (Foto: J. Webermann)

Fachbehörde geschlossen

Es scheint, dass auch die indische Regierung von mangelernährten Kindern nichts wissen will. Dabei gibt es das ganze Desaster als Datensatz. Das "National Nutrition Monitoring Bureau", eine zentrale Fachbehörde zum Thema Mangelernährung, erstellte zuletzt 2012 eine Studie.

Die Behörde fand heraus, dass die 800 Millionen Inder, die auf dem Land leben, weniger zu Essen haben als in den 70er-Jahren, trotz des immensen Wirtschaftswachstums im Land. Der Welthungerindex, den auch die Welthungerhilfe veröffentlicht, listet Indien auf Platz 97 von 118 untersuchten Ländern.

Vor dem Krankenhaus von Jawhar. Hierher kommen die verzweifelten Mütter mit ihren kranken Kindern. (Foto: J. Webermann)

In Asien sind nur Nordkorea, Ost-Timor, Afghanistan und Pakistan schlimmer dran. Die Regierung aber löste das nationale "Monitoring Bureau" 2015 auf - die einzige zentrale Datenquelle dürfte damit versiegen.

1,40 Euro als Tagesverdienst

So stecken die Eltern des kleinen Dipesh und auch Sita, die Mutter des toten Jungen Sagar, in einem Teufelskreis. Sita ist sich dessen sehr bewusst: "Wir haben kein Land, um etwas anzubauen. Mein Mann ist Tagelöhner. Wenn er Arbeit findet, verdient er 100 Rupien am Tag. Wir versuchen, von dem Geld Kartoffeln, Auberginen und Linsen zu kaufen."

100 Rupien, das sind ungefähr 1,40 Euro. Weil die Lebensmittelpreise im Schnitt pro Jahr um zehn Prozent steigen, können sich Sita und ihr Mann davon aber immer weniger Essen leisten. Reis- oder Zucker-Rationen vom Staat kommen nur alle paar Wochen nach Mokhada.

Kinder im Dorf Mokhada. Hier gibt es in jeder Familie Fälle von Mangelernährung. (Foto: J. Webermann)

Das bestätigt auch Asha, die Sozialarbeiterin: "Was immer die Behörden tun. Bis die Lebensmittel hier ankommen, ist das meiste durch Korruption schon verschwunden. Dazu kommt, dass die Menschen ungebildet sind. Sie bräuchten dringend mehr Aufklärung. Aber das macht niemand. Stattdessen werden sie im Krankenhaus einfach nur angeschnauzt."

Asha bemüht sich, den Menschen in Mokhada zu erklären, dass sie mehr als nur Reis und Linsen benötigen, um gesund zu bleiben. Manchmal muntert sie Sita und die anderen einfach nur auf.

Sita trägt auf dem Arm ihr zweites Kind, Savita. Die Kleine ist ein Jahr alt und sieht zumindest gesünder aus als die Kinder im Krankenhaus. Sita sagt, sie wolle Savita das Schicksal ihres toten Bruders um jeden Preis ersparen.