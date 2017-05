Anschlag in Manchester US-Geheimdienste erhalten wieder Infos

Empört reagierten britische Behörden darauf, dass US-Geheimdienste Informationen zum Anschlag in Manchester an die Medien weitergegeben haben. Sie beendeten die Zusammenarbeit - legten den Streit jedoch nach nur einem Tag bei. Derweil nahm die Polizei einen weiteren Verdächtigen fest.

Die britischen Behörden wollen vertrauliche Informationen zum Manchester-Anschlag nun doch wieder mit den USA austauschen wollen. Der Chef der britischen Anti-Terror-Abteilung, Mark Rowley, sagte, seine Einheit habe "neue Zusagen" bekommen und arbeite nun wieder eng mit seinen weltweit Verbündeten zusammen. Explizit bezog er sich auf die USA, die im Zuge des Geheimdienstbundes "Five Eyes" darunter zu zählen seien.

Premierministerin Theresa May hatte zuvor im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump die Verärgerung ihrer Sicherheitsbehörden deutlich gemacht. Die Briten hatten mit Unmut auf Leaks in der amerikanischen Presse zum Anschlag von Manchester reagiert. Unter anderem waren dort Fotos von Beweismitteln am Anschlagsort aufgetaucht - die britischen Ermittler verdächtigten US-Kollegen, die Informationen durchgestochen zu haben. Kritisiert wurde, dass so die Ermittlungen gefährdet würden.

Trump versprach, den Vorfall zu überprüfen. Er werde das US-Justizministerium und andere Behörden darum bitten, der Sache "auf den Grund zu gehen". Sollte es für angemessen betrachtet werden, werde der Schuldige strafrechtlich belangt.

Weiterer Verdächtiger festgenommen

Derweil hat die Polizei im Stadtteil Moss Side einen weiteren Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Attentat in Manchester festgenommen. Es war die neunte Festnahme in Großbritannien nach dem Anschlag. Darüber hinaus durchsuchten Sicherheitskräfte zwei Häuser in Moss Side und in der Stadt St. Helens westlich von Manchester. Ein zuvor festgenommener Mann wurde wieder freilassen. Gegen ihn werden nach Polizeiangaben keine Anschuldigungen mehr erhoben. Damit befinden sich derzeit insgesamt acht Verdächtige in britischem Polizeigewahrsam. Was genau ihnen zur Last gelegt wird, teilte die Polizei nicht mit. In Libyen waren zuvor der Vater und der Bruder des Selbstmordattentäters festgenommen worden.

Bei dem Attentat waren am Montagabend 22 Menschen und der mutmaßliche Attentäter getötet worden. Der als Täter vermutete Salman Abedi soll einer Verwandten zufolge Briten als "Ungläubige" bezeichnet haben. Er habe sich dem Extremismus zugewandt, nachdem er im vergangenen Jahr gesehen habe, wie ein Freund ermordet wurde. Er habe sich darüber beklagt, dass es keine Empörung über den Tod des Freundes gab und vermutet, dies habe an dem muslimischen Glauben des Toten gelegen.

In Libyen erklärte ein Sprecher der Anti-Terror-Einheit, Abedi habe wenige Stunden vor der Tat mit seiner Mutter telefoniert. "Verzeih mir" soll er dabei zu ihr gesagt haben. Der mutmaßliche Attentäter habe vermutlich alleine gehandelt und laut seinem jüngeren Bruder einen "Sieg für die Terrormiliz 'Islamischer Staat'" erringen wollen.