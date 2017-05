Im Zuge der Ermittlungen zum Attentat in Manchester sind in der Stadt drei weitere Verdächtige festgenommen worden. Die britische Regierung geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter Abedi nicht alleine handelte. Sie rechnet mit weiteren Anschlägen.

In Manchester sind drei weitere Männer im Zusammenhang mit dem Selbstmordattentat in der Stadt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, erfolgten die Festnahmen in einem südlichen Viertel der Stadt, wo bereits am Vortag ein junger Mann festgenommen worden war. Laut BBC soll einer der drei Festgenommenen Abedis Bruder sein. Eine Bestätigung der Polizei gab es dazu bislang jedoch nicht.

Die britische Regierung glaubt, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist. Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte Innenministerin Amber Rudd. Dies deute darauf hin, dass der mutmaßliche Attentäter Salman Abedi "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt" habe.

Parlament schließt Türen

Ähnlich äußerte sich Premierministerin Theresa May: Die Terrorgefahr werde nun mit dem Status "kritisch" bewertet, sagte sie. Dies bedeute, dass mit einem weiteren, unmittelbar bevorstehenden Anschlag gerechnet werde. Zuvor hatte die Warnstufe bei "ernst" gelegen, was bedeutet, dass ein Anschlag als wahrscheinlich gilt.

Das britische Parlament schloss seine Türen für die Öffentlichkeit mit sofortiger Wirkung. Führungen, Veranstaltungen und Bankette wurden abgesagt.

Soldaten im Anti-Terror-Einsatz

Abedi war den britischen Sicherheitsbehörden bereits vor der Tat aufgefallen. "Er ist jemand, den sie gekannt haben", sagte Innenministerin Rudd dem Radiosender BBC. Durch was genau der junge Mann auffiel, sagte sie allerdings nicht.

Mit der Anhebung der Terrorwarnstufe ist auch verbunden, dass Soldaten an strategischen Orten stationiert werden, wo bislang bewaffnete Polizisten im Einsatz waren. Dadurch könne die Polizei die Zahl ihrer Beamten bei Patrouillen an wichtigen Orten erhöhen. Auch der Einsatz von Soldaten bei Großereignissen sei denkbar, sagte May.

20 Opfer in kritischem Zustand

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am späten Montagabend unmittelbar nach dem Konzert von US-Teenie-Idol Ariana Grande im Eingangsbereich der Manchester Arena in die Luft gesprengt. 22 Menschen riss der Attentäter mit in den Tod, darunter viele Kinder und Jugendliche. Es gibt Dutzende Verletzte: "Wir behandeln noch 64 Verletzte, rund 20 von ihnen sind in kritischem Zustand", sagte der Chef der Gesundheitsbehörde des Großraums Manchester, Jon Rouse, dem Sender Sky News.

Den Behörden zufolge identifizierten die Ermittler den 22-jährigen Abedi als mutmaßlichen Täter. Der Sohn libyscher Flüchtlinge soll 1994 in Manchester als eines von vier Kindern geboren worden sein. Es gibt Indizien, wonach Abedi vor dem Anschlag nach Syrien gereist sein und Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" gehabt haben soll. Das sagte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb unter Berufung auf britische Ermittler. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamiert den Anschlag für sich - der Wahrheitsgehalt dieses Bekenntnisses wird allerdings noch ermittelt.

Der Name des mutmaßlichen Attentäters tauchte am Dienstag zuerst in US-Medien auf. Diese hatten ihre Angaben auf eine vertrauliche Unterrichtung, die britische Stellen ihren US-Kollegen in London gegeben haben sollen. Die Briten kritisierten dies nun. Innenministerin Rudd bezeichnete es in der BBC als "irritierend", dass Informationen über Abedi in US-Medien auftauchten, ehe sie in Großbritannien zur Veröffentlichung freigegeben wurden. "Ich habe unseren Freunden gegenüber sehr klar gemacht, dass so etwas nicht mehr passieren darf", sagte Rudd.

Trauerbeflaggung in Deutschland

Am Abend waren Tausende Menschen im Zentrum Manchesters zu einer Gedenkfeier für die Opfer zusammengekommen. Auch in Deutschland wird der Opfer des Terroranschlags gedacht. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere ordnet für heute bundesweite Trauerbeflaggung an. Dies geschehe "als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität", teilt das Ministerium mit.

Zugleich werden die Sicherheitskonzepte für bevorstehende Großveranstaltungen überprüft - etwa den Kirchentag, der heute Abend in Berlin startet.

Frankreich wird den nach den IS-Anschlägen von 2015 verhängten Ausnahmezustand bis zum 1. November verlängern. Das kündigt das Präsidialamt an. In den kommenden Wochen würden zudem neue Sicherheitsmaßnahmen und -gesetze vorbereitet.