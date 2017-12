Der Mord an der maltesischen Enthüllungsjournalistin Galizia hat international für Aufsehen gesorgt. Nun, rund sechs Wochen nach ihrem Tod, haben die Behörden acht Verdächtige festgenommen. Innerhalb von 48 Stunden sollen sie befragt werden.

Das Wrack des explodierten Autos, in dem Galizia ermordet wurde.

Nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta sind acht Verdächtige festgenommen worden. Alle acht hätten die maltesische Staatsangehörigkeit, teilte Regierungschef Joseph Muscat mit. Sie wurden an verschiedenen Orten festgenommen und müssen nun innerhalb der nächsten 48 Stunden befragt werden. Sie würden verdächtigt, den Anschlag mit einer Autobombe durchgeführt zu haben. Ob sie auch die Auftraggeber waren, ist unklar. Sie seien bereits eine Zeit lang beobachtet worden, fügte Muscat hinzu.

Die 53 Jahre alte Bloggerin war am 16. Oktober durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet worden. Diese explodierte, kurz nachdem Galizia von ihrem Haus in der kleinen Ortschaft Mosta losgefahren war. Die Detonation war so stark, dass der Wagen auf das neben der Straße liegende Feld geschleudert wurde und komplett ausbrannte.

Galizia hatte auch Muscat in Bedrängnis gebracht

Galizia hatte unter anderem einen Skandal um die "Panama Papers" aufgedeckt, in den auch die maltesische Regierung verstrickt gewesen sein soll. Mehreren Mitarbeitern von Regierungschef Muscat warf Galizia vor, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu betreiben. Für internationales Aufsehen hatte die Journalistin mit ihren Recherchen zur Ehefrau des Premiers gesorgt. Unter anderem hatte die Bloggerin entdeckt, dass über eine kleine Bank in Malta Geld aus Aserbaidschan an eine Firma floss, die Michelle Muscat gehörte. Ihr Mann musste daraufhin als Regierungschef Maltas zurücktreten und Neuwahlen ansetzen.

Nach ihrem Tod kam es zu Demonstrationen gegen Korruption und Filz in dem kleinsten EU-Land. An den Ermittlungen waren das FBI, Europol und finnische Sicherheitsbehörde beteiligt.