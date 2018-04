Er soll in Mali Chef der islamistischen Sittenpolizei gewesen sein - jetzt muss sich Al Hassan vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen verantworten. Mali überstellte ihn nach Den Haag.

Ein mutmaßlicher Islamist aus Mali ist dem Internationalen Strafgerichtshof überstellt worden. Wie das Gericht in Den Haag mitteilte, wurde Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud von den malischen Behörden ausgeliefert.

Der 40-Jährige müsse sich für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem westafrikanischen Land verantworten. Die Anklage beschuldigt den Islamisten der Folter, Vergewaltigung und Zerstörung von Heiligtümern des Weltkulturerbes, die er während der Besetzung der Stadt Timbuktu 2012 und 2013 begangen haben soll.

Anklägerin sieht in Überstellung "starke Botschaft"

Al Hassan war den Anklägern zufolge Anführer der sogenannten Sittenpolizei und Mitglied der islamistischen Gruppe Ansar Dine, die vor rund fünf Jahren Teile Malis kontrollierte. Er soll für die Zwangsverheiratung von Frauen und Mädchen mit Rebellen verantwortlich gewesen sein. "Das führte zu wiederholten Vergewaltigungen und der sexuellen Versklavung von Frauen und Mädchen", erklärte die Anklage. Auch die Zerstörung von Kulturgütern in Timbuktu wird ihm angelastet. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von maximal 30 Jahren.

Der Internationale Strafgerichtshof hatte am Dienstag einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten ausgestellt. Chefanklägerin Fatou Bensouda stuft die Zerstörung von religiösen Bauwerken in Timbuktu zwischen April 2012 und Januar 2013 als Kriegsverbrechen ein. Die Überstellung sende an alle, die mit solchen Verbrechen "das Gewissen der Menschheit erschüttern", die "starke Botschaft", dass sie bei der Erfüllung ihres Mandats "standhaft" bleibe, erklärte Bensouda.

Die Zerstörung von Weltkulturerbestätten - hier ein Mausoleum in Timbuktu - wertet der Strafgerichtshof in Den Haag inzwischen auch als Krigesverbrechen.

Zerstörung von Kulturstätten als Kriegsverbrechen

Al Hassan ist der zweite malische Islamist, der in Den Haag vor Gericht gestellt wird. Im September 2016 hatte der Gerichtshof Ahmad Al Faqi Al Mahdi wegen der Zerstörung der Weltkulturerbestätten in Timbuktu zu neun Jahren Haft verurteilt. Mit dem Urteil gegen Al Mahdi ahndete der Gerichtshof in Den Haag die Zerstörung von Kulturstätten erstmals als Kriegsverbrechen.

Nach einem Militärputsch war Mali 2012 ins Chaos gestürzt. Islamisten und Tuareg-Rebellen brachten den Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Durch die Militärintervention Frankreichs 2013 wurden die Extremisten zurückgedrängt. Am Blauhelm-Einsatz Minusma im Norden Malis, der die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen überwacht, ist auch die Bundeswehr beteiligt.

Wegen der vielen Mausoleen gilt Timbuktu als "Stadt der 333 Heiligen". Die Handelsstadt war über Jahrhunderte ein Zentrum der islamischen Gelehrsamkeit. Die zerstörten Mausoleen, die zumeist aus Holz und Lehmziegeln errichtet waren, wurden mit internationaler Unterstützung wieder aufgebaut.